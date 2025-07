Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δέχθηκε τη Δευτέρα 21 Ιουλίου, τηλεφώνημα από τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, τέσσερις ημέρες μετά το φονικό ισραηλινό πλήγμα σε ρωμαιοκαθολικό ναό στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, της πρώτης που δημοσιοποιείται μετά την εκλογή του Αμερικανού πάπα στις 8 Μαΐου, ο τελευταίος «επανέλαβε την έκκλησή του για πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων και των ιερών τόπων και απαγόρευση χρήσης αδιακρίτως βίας και μαζικού εκτοπισμού ανθρώπων», σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο Λέων ΙΔ’ επανέλαβε επίσης «την επιτακτικότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους ανθρώπους που είναι πιο εκτεθειμένοι στις συνέπειες της σύγκρουσης και να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας».

I am deeply saddened to learn of the loss of life and injury caused by the military attack on the Holy Family Catholic Church in #Gaza. I assure the parish community of my spiritual closeness. I commend the souls of the deceased to the loving mercy of Almighty God, and pray for…

— Pope Leo XIV (@Pontifex) July 17, 2025