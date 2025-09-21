Την αλληλεγγύη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό στη Γάζα εξέφρασε σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ’, στο τέλος της προσευχής της Κυριακής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο ποντίφικας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία, στον αναγκαστικό εκτοπισμό και την εκδίκηση».

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ παραμένει σταθερός στις εκκλήσεις του για ειρήνη και στην αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους

Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους καθολικών ενώσεων που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, πίσω από ένα πανό που έγραφε «Ειρήνη για τη Γάζα», ο ποντίφικας χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ’ αυτή τη μαρτυρική γη».

«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο πάνω στη βία, στον αναγκαστικό εκτοπισμό και την εκδίκηση. Οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη και όσοι πραγματικά τους αγαπούν εργάζονται για την ειρήνη», πρόσθεσε καταχειροκροτούμενος από τους πιστούς.

Όπως αναφέρει το Vatican News, ο Άγιος Πατέρας έκανε αυτές τις δηλώσεις αμέσως μετά την προσευχή, απευθύνοντας τους πρώτους του χαιρετισμούς σε εκπροσώπους «ποικίλων καθολικών ενώσεων που έχουν δεσμευτεί στην αλληλεγγύη προς τον λαό της Λωρίδας της Γάζας».

Γάζα: Ανελέητες επιθέσεις από το Ισραήλ

Η πολιτική προστασία στη Γάζα, στο μεταξύ, έκανε λόγο για τουλάχιστον 87 νεκρούς το Σάββατο σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα, 70 στην πόλη της Γάζας. Οι πληροφορίες λόγω της κατάστασης είναι δύσκολο να επαληθευτούν ακόμα και από τα διεθνή πρακτορεία που έχουν ανταποκριτές στην περιοχή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις καταστρέφουν πολυώροφα κτήρια στην Πόλη της Γάζας και προσπαθούν να διαλύσουν υπόγειες σήραγγες και παγιδευμένες κατασκευές στη νέα τους επίθεση, που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από την αρχή του μήνα. Ωστόσο η Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα, αμφισβητεί αυτούς τους αριθμούς, λέγοντας ότι μόνο 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, ενώ περισσότεροι από 900.000 παραμένουν, μεταξύ των οποίων και ένας μικρός αριθμός Ισραηλινών ομήρων – λιγότεροι από 50 – που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς ή άλλες παλαιστινιακές ομάδες.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υπήρξε σταθερός στις εκκλήσεις του για ειρήνη. Στην προσευχή της περασμένης εβδομάδας, εξέφρασε τη «βαθύτερη συμπάθειά του προς τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα, που συνεχίζει να ζει με τον φόβο και να επιβιώνει σε απαράδεκτες συνθήκες, εξαναγκασμένος για ακόμη μία φορά να εγκαταλείψει τη γη του».

Επικαλούμενος «τον Παντοδύναμο Κύριο, που διέταξε ‘Ου φονεύσεις’» και καλώντας «όλη την ανθρωπότητα» να δώσει μαρτυρία, ο Πάπας Λέων δήλωσε: «Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο έχει μία απαραβίαστη αξιοπρέπεια που πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται».

Συνέχισε ανανεώνοντας τις εκκλήσεις του για «κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων, διπλωματική λύση μέσω διαπραγματεύσεων και πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πριν προσκαλέσει όλους να ενωθούν μαζί του στις προσευχές του «ώστε να ανατείλει σύντομα μια αυγή ειρήνης και δικαιοσύνης».