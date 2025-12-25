Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα

Ο Πάπας Λέων καταδίκασε τις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα στην χριστουγεννιάτικη ομιλία του την Πέμπτη, σε μια ασυνήθιστα άμεση έκκληση κατά τη διάρκεια μιας συνήθως επίσημης, πνευματικής τελετής την ημέρα που οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν τη γέννηση του Ιησού.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι η ιστορία της γέννησης του Ιησού σε ένα στάβλο έδειξε ότι ο Θεός «έστησε την εύθραυστη σκηνή του» ανάμεσα στους λαούς του κόσμου.

«Πώς, λοιπόν, μπορούμε να μην σκεφτούμε τις σκηνές στη Γάζα, που εκτίθενται για εβδομάδες στη βροχή, τον άνεμο και το κρύο;», ρώτησε.

Το φλέγον ζήτημα της Γάζας

Ο Λέων, που γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα μετά την εκλογή του τον Μάιο από τους καρδινάλιους του κόσμου ως διάδοχος του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου, έχει ένα πιο ήσυχο, διπλωματικό στυλ από τον προκάτοχό του και συνήθως αποφεύγει να κάνει πολιτικές αναφορές στα κηρύγματά του.

Ωστόσο, ο νέος Πάπας έχει επίσης εκφράσει επανειλημμένα τη λύπη του για τις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα και τον περασμένο μήνα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η μόνη λύση στον δεκαετή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού πρέπει να περιλαμβάνει την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, μετά από δύο χρόνια έντονων βομβαρδισμών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι η βοήθεια που φτάνει στη Γάζα, όπου σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός είναι άστεγος, είναι ακόμα πολύ λίγη.

Μια προσευχή για τις «εύθραυστες ψυχές»

Στην τελετή της Πέμπτης, με χιλιάδες πιστούς στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο Λέων εξέφρασε επίσης τη λύπη του για τις συνθήκες των αστέγων σε όλο τον κόσμο και για την καταστροφή που προκαλούν οι πόλεμοι που ταράζουν τον κόσμο.

«Εύθραυστο είναι το σώμα των ανυπεράσπιστων πληθυσμών, που δοκιμάζονται από τόσους πολέμους, εν εξελίξει ή που έχουν τελειώσει, αφήνοντας πίσω τους ερείπια και ανοιχτές πληγές», είπε ο Πάπας.

«Εύθραυστες είναι οι ψυχές και οι ζωές των νέων που αναγκάζονται να πάρουν τα όπλα, οι οποίοι στην πρώτη γραμμή νιώθουν την ανοησία αυτού που τους ζητείται και τις ψευδείς υποσχέσεις που γεμίζουν τις πομπώδεις ομιλίες εκείνων που τους στέλνουν στο θάνατο», είπε.

Αργότερα την Πέμπτη, ο Πάπας θα μεταδώσει το μηνύμα και την ευλογία «Urbi et Orbi» (στην πόλη και στον κόσμο), που συνήθως αναφέρεται σε παγκόσμιες συγκρούσεις.