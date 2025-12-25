«Αναθέτουμε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της Ειρήνης, ζητώντας του να συνεχίσει να εμπνέει σε όλους ένα ενιαίο πνεύμα συνεργασίας, πιστό στις χριστιανικές ρίζες του και στην ιστορία του, με αλληλεγγύη και υποδοχή όσων βρίσκονται σε ανάγκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του από το Βατικανό.

Ο Ποντίφικας κάλεσε τους πιστούς να «προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν ειλικρινή, άμεσο και γεμάτο σεβασμό διάλογο», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά στην Μέση Ανατολή και την Λατινική Αμερική

Παράλληλα, απηύθυνε ιδιαίτερο χαιρετισμό προς τους χριστιανούς που ζουν στη Μέση Ανατολή και ευχήθηκε να επικρατήσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη στην Συρία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

«Ο Ιησούς που γεννήθηκε σήμερα, ας εμπνεύσει όσους, στην Λατινική Αμερική, έχουν πολιτικές ευθύνες ώστε, αντιμετωπίζοντας τις διάφορες προκλήσεις, να δώσουν έμφαση στον διάλογο υπέρ των κοινών αγαθών και όχι στις ιδεολογικές και μεροληπτικές προκαταλήψεις», σημείωσε ακόμη ο Πάπας Λέων.

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε, επίσης, «σε όσους υποφέρουν εξαιτίας της αδικίας, της πολιτικής αστάθειας, του κατατρεγμού για θρησκευτικές αιτίες και της τρομοκρατίας», με ιδιαίτερη αναφορά στους κατοίκους του Σουδάν, του Νοτίου Σουδάν, του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.