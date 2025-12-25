Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
«Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν διάλογο», δήλωσε ο Πάπας Λέων
- Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
- Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία
- Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη;
- Ένας υπερτυχερός από το Αρκάνσας κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ του Powerball παραμονή των Χριστουγέννων
«Αναθέτουμε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της Ειρήνης, ζητώντας του να συνεχίσει να εμπνέει σε όλους ένα ενιαίο πνεύμα συνεργασίας, πιστό στις χριστιανικές ρίζες του και στην ιστορία του, με αλληλεγγύη και υποδοχή όσων βρίσκονται σε ανάγκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του από το Βατικανό.
Ο Ποντίφικας κάλεσε τους πιστούς να «προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν ειλικρινή, άμεσο και γεμάτο σεβασμό διάλογο», υπογράμμισε.
Ιδιαίτερη αναφορά στην Μέση Ανατολή και την Λατινική Αμερική
Παράλληλα, απηύθυνε ιδιαίτερο χαιρετισμό προς τους χριστιανούς που ζουν στη Μέση Ανατολή και ευχήθηκε να επικρατήσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη στην Συρία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και τον Λίβανο.
«Ο Ιησούς που γεννήθηκε σήμερα, ας εμπνεύσει όσους, στην Λατινική Αμερική, έχουν πολιτικές ευθύνες ώστε, αντιμετωπίζοντας τις διάφορες προκλήσεις, να δώσουν έμφαση στον διάλογο υπέρ των κοινών αγαθών και όχι στις ιδεολογικές και μεροληπτικές προκαταλήψεις», σημείωσε ακόμη ο Πάπας Λέων.
Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε, επίσης, «σε όσους υποφέρουν εξαιτίας της αδικίας, της πολιτικής αστάθειας, του κατατρεγμού για θρησκευτικές αιτίες και της τρομοκρατίας», με ιδιαίτερη αναφορά στους κατοίκους του Σουδάν, του Νοτίου Σουδάν, του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.
- Eternity C: Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεση των Χούθι
- Δήμος Αθηναίων: Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης σε άστεγους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες
- Μπαρτζώκας: «Ο Μόρις είναι έμπειρος και έξυπνος, θα μας ανεβάσει επίπεδο»
- Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;
- Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
- Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής
- Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων – Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών
- Ρωσία: Η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για την αναβίωση της πειρατείας στην Καραϊβική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις