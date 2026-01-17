Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διενεργεί έρευνα σε βάρος αξιωματούχων στη Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένων του κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουόλς και του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, για υποτιθέμενη συνωμοσία με σκοπό την παρακώλυση επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), μετέδωσε χθες Παρασκευή το CBS News, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές του ενήμερες για το ζήτημα (στις φωτογραφίες από βίντεο του CBS News, επάνω, Τιμ Γουόλς, αριστερά, και Τζέικομπ Φρέι).

Σε βάρος αξιωματούχων στη Μινεσότα έχει διαταχθεί έρευνα για υποτιθέμενη συνωμοσία με σκοπό την παρακώλυση επιχειρήσεων της ICE

Η έρευνα βασίζεται σε δηλώσεις που έκαναν οι κ.κ. Γουόλς και Φρέι σχετικά με τους χιλιάδες πράκτορες της ICE και της συνοριοφυλακής (CBP) που αναπτύχθηκαν στη Μινεάπολη και τα προάστιά της, εξήγησε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει κάπου 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η απόβαση του ICE έχει προκαλέσει την οργή των τοπικών αρχών, αλλά και των πολιτών, ιδίως από τη στιγμή που οι ένστολοι υπήρξαν εξαιρετικά επιθετικοί στους ελέγχους και τις πρακτικές τους.

Να «ξεκουμπιστούν»

Αυτή η επιθετικότητα είναι που κατέληξε στη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ. Οι δημόσιες δηλώσεις που ακολούθησαν ήταν σε υψηλούς τόνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δολοφονημένη γυναίκα «ταραχοποιό», ενώ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι η συμπεριφορά της Γκουντ πριν τον πυροβολισμό προσιδιάζει σε «τρομοκρατία».

Από την άλλη πλευρά, σε μία τεταμένη συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι απαίτησε από την ICE να ξεκουμπιστεί, ενώ ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς δήλωσε εξοργισμένος και απαίτησε να εναποτεθεί η διερεύνηση της υπόθεσης στις τοπικές αρχές (περισσότερα εδώ).