Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE

Η Πολιτεία της Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και πολλά στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ. Στόχος της είναι να μπλοκάρει το κύμα επιβολής αντιμεταναστευτικών μέτρων στην Πολιτεία, λίγες ημέρες αφότου πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ μια 37χρονη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών.

Η δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, στη Μινεάπολη, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για «εσωτερική πράξη τρομοκρατίας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Ζητούν περιορισμό αρμοδιοτήτων των πρακτόρων

Η Πολιτεία της Μινεσότα, στη μήνυση που κατέθεσε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας Μινεσότα, ζητά από τη δικαιοσύνη να κηρύξει παράνομη και αντισυνταγματική τη διόγκωση των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης. Επίσης, ζητά από το δικαστήριο να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συλλαμβάνει Αμερικανούς πολίτες και κατόχους βίζας χωρίς βάσιμη υποψία ότι έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Η Πολιτεία ζητά επίσης να απαγορευτεί στους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς να απειλούν με χρήση σωματικής βίας ή να κραδαίνουν τα όπλα τους εναντίον ανθρώπων που δεν υπόκεινται σε σύλληψη στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης. Επιπλέον, ζητά να τεθούν και άλλοι περιορισμοί στην επιβολή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.