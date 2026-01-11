newspaper
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
ΗΠΑ: Ξεσηκωμός ενάντια στην ICE μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ – Διαδηλώσεις στη Μινεάπολη και άλλες πόλεις
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:45

ΗΠΑ: Ξεσηκωμός ενάντια στην ICE μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ – Διαδηλώσεις στη Μινεάπολη και άλλες πόλεις

Μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ ενάντια στην ICE και την αντιμεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης χθες Σάββατο για να καταγγείλουν τον φονικό τραυματισμό μίας γυναίκας από μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), στο πλαίσιο των περισσότερων από 1.000 διαδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο σε όλες τις ΗΠΑ.

Η Ρενέ Γκουντ είναι ο τέταρτος άνθρωπος που πέφτει νεκρός από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE

Η μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση στη Μινεάπολη, παρά το πολικό ψύχος (-7 ° Κελσίου), υπογραμμίζει σε ποιο βαθμό έχει προκαλέσει οργή και σοκ στην κοινή γνώμη ο θανάσιμος πυροβολισμός της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της ICE την Τετάρτη για τον οποίο οι Δημοκρατικοί τοπικοί αξιωματούχοι της Μινεσότα και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχουν παρουσιάσει εντελώς διαφορετικές εκδοχές του περιστατικού.

Οι διαδηλωτές στη Μινεάπολη πραγματοποίησαν πορεία προς τον δρόμο όπου έπεσε νεκρή η Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Δείτε φωτογραφίες:

«Με ραγισμένη καρδιά»

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεάπολης ήταν δεκάδες χιλιάδες, φώναζαν το όνομα της Γκουντ και συνθήματα όπως «καταργήστε την ICE» και «καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη – πάρτε την ICE από τους δρόμους μας».

«Είμαι τρελά οργισμένη και με ραγισμένη καρδιά και καταρρακωμένη και μετά απλώς επιθυμώ και ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα», δήλωσε η 30χρονη Έλισον Μοντγκόμερι.

Αξιωματούχοι της Μινεσότα χαρακτήρισαν αδικαιολόγητο το γεγονός ότι ο πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τη Γκουντ, επισημαίνοντας ότι βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας δείχνει ότι η γυναίκα είχε στρίψει το όχημά της μακριά από τον αστυνομικό την ώρα που αυτός την πυροβολούσε.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, επιμένει ότι ο αστυνομικός έδρασε ευρισκόμενος σε νόμιμη άμυνα.

Το περιστατικό της Τετάρτης σημειώθηκε αφού περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή της Μινεάπολης, με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρησή του μέχρι στιγμής, βαθαίνοντας το ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των Δημοκρατικών αξιωματούχων της Μινεσότα.

Παρόμοιο περιστατικό και στο Πόρτλαντ

Η ένταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο την Πέμπτη όταν μέλος της υπηρεσίας φύλαξης συνόρων πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα και μία γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό τους στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, απηχώντας τις ανακοινώσεις του αναφορικά με το περιστατικό στη Μινεάπολη, επανέλαβε ότι ο οδηγός προσπάθησε «να μετατρέψει το όχημά του σε όπλο» και να χτυπήσει τον αστυνομικό.

Δείτε φωτογραφίες από τη διαδήλωση στο Πόρτλαντ:

«ICE Out For Good»

Τα δύο περιστατικά ώθησαν οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων και των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ να οργανώσουν περισσότερες από 1.000 κινητοποιήσεις με κεντρικό σύνθημα «ICE Out For Good» (η ICE να φύγει μια και καλή) χθες και σήμερα.

Στη Φιλαδέλφια διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «η ICE πρέπει να φύγει» και «Όχι στις φασιστικές ΗΠΑ», καθώς πραγματοποιούσαν πορεία η οποία κατέληξε έξω από ένα ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης.

Στο Μανχάταν πολλές εκατοντάδες άνθρωποι κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά της ICE καθώς περνούσαν έξω από το κτίριο των δικαστηρίων αρμόδιων για την εξέταση υποθέσεων μεταναστών, όπου έχουν συλληφθεί πολλοί μετανάστες μετά την εμφάνισή τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Δείτε βίντεο από το Τενεσί:

Δείτε βίντεο από το Σαν Φρανσίσκο όπου οι διαδηλωτές σχημάτισαν με τα σώματά τους τη φράση «Ήταν δολοφονία».

Κυρίως ειρηνικές διαδηλώσεις

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Μινεσότα είχε αναχθεί σε επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες μήνες προτού πέσει νεκρή η Γκουντ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επικρίνει τους τοπικούς αξιωματούχους για τη στάση τους εν μέσω ενός σκανδάλου που αφορούσε την υπεξαίρεση κοινωνικών επιδομάτων στο οποίο συμμετείχαν κάποια μέλη της σομαλικής διασποράς.

Ο Τζέικομπ Φρέι, δήμαρχος της Μινεάπολης, δήλωσε στη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου ότι οι διαδηλώσεις ήταν στη μεγάλη πλειονότητά τους ειρηνικές, τονίζοντας ότι όποιος προκαλέσει ζημιές σε δημόσια περιουσία ή επιδοθεί σε παράνομες δραστηριότητες θα συλληφθεί.

«Δεν θα αντιμετωπίσουμε το χάος του Ντόναλντ Τραμπ με ένα άλλο χάος», τόνισε. «Θέλει να τσιμπήσουμε το δόλωμα», πρόσθεσε.

Δεν επέτρεψαν σε βουλεύτριες να μπουν σε κτίριο της ICE

Στο μεταξύ τρεις Δημοκρατικές βουλεύτριες από τη Μινεσότα πήγαν στο περιφερειακό κεντρικό κτίριο της ICE χθες Σάββατο το πρωί, κοντά στη Μινεάπολη, αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος.

«Ξεκαθαρίσαμε στην ICE και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ότι παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία», δήλωσε η βουλεύτρια Άντζι Κρεγκ έξω από το κτίριο της υπηρεσίας μαζί με τις συναδέλφους της Κέλι Μόρισον και Ιλχάν Ομάρ.

«Είναι δουλειά μας, ως μέλη του Κογκρέσου, να διασφαλίσουμε ότι όσοι κρατούνται αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά», πρόσθεσε η Κρεγκ.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια ΜακΛάφλιν απάντησε ότι για λόγους «ασφαλείας των κρατούμενων και του προσωπικού» δεν επετράπη στις βουλεύτριες η είσοδος στο κτίριο, εξηγώντας ότι βάσει του κανονισμού τα μέλη του Κογκρέσου πρέπει να ενημερώνουν τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα την ICE όταν πρόκειται να επισκεφθούν εγκαταστάσεις της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο The trace, που ειδικεύεται στη βία που ασκείται με πυροβόλα όπλα, η Ρενέ Γκουντ είναι ο τέταρτος άνθρωπος που πέφτει νεκρός από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE μετά την έναρξη της πολιτικής του Τραμπ για την απέλαση των μεταναστών. Επτά ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία
Κόσμος 10.01.26

Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Συρία με βίντεο
Hawkeye Strike 10.01.26

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Συρία με βίντεο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ - CENTCOM, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της και βίντεο την επίθεση στη Συρία ως συνεχιζόμενα αντίποινα για τον θάνατο δύο αμερικανών στρατιωτών και ενός διερμηνέα στην Παλμύρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Κόσμος 10.01.26

Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο

Η Ματσάδο, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο

Σύνταξη
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
Καιρός 11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
DEI 11.01.26

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
