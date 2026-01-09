Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά
Ο θάνατος της 37χρνονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Μινεάπολη, όπου διαδηλωτές αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων και ζητούν επιτακτικά την απόσυρση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).
«Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ….ο αυτοκίνητο»
Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήλθε νέο βίντεο (προσοχή: σκληρές εικόνες) από την στιγμή που η 37χρονη δέχεται τα πυρά του πράκτορα της ICE.
Το νέο βίντεο από το συμβάν στη Μινεάπολη:
Τα πλάνα φέρονται να έχουν τραβηχτεί από συνάδελφο του δράστη.
Οι διάλογοι
«Εντάξει, φίλε», λέει η Γκουντ σε έναν πράκτορα. «Δεν είμαι θυμωμένη».
Ο πράκτορας περπατάει γύρω από το όχημα για να ελέγξει την πινακίδα κυκλοφορίας. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άλλος πράκτορας φαίνεται να περπατά προς την πλευρά της οδηγού του οχήματος και διατάζει την Γκουντ να βγει.
«Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ….ο αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει ο πράκτορας.
Στη συνέχεια, η Γκουντ κάνει όπισθεν με το όχημα, πριν το μετακινήσει προς την κατεύθυνση του πράκτορα. Ακούγεται να λέει «γουόα» προτού ακουστούν πυροβολισμοί.
Έπειτα, το όχημα της 37χρονης συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Οι τοπικές αρχές, υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, έχουν αποκλειστεί από την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της, την οποία διεξάγουν αποκλειστικά οι ομοσπονδιακές αρχές και κυρίως το FBI.
