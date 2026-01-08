Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Την ώρα που όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναζητεί εχθρούς για να αποδώσει τις ευθύνες.

Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολιν Λίβιτ, παρουσία του αντιπροέδρου Βανς, επανέλαβε τους σαθρούς ισχυρισμούς ότι η 37χρονη ήθελε να πατήσει τους πράκτορες του ICE. Καθώς και ότι ο πράκτορας πυροβόλησε καθώς βρισκόταν σε θέση άμυνας.

Και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό ήταν «αποτέλεσμα ενός μεγαλύτερου, διαβολικού αριστερού κινήματος».

Όταν όμως δημοσιογράφος ρώτησε ποιο είναι το «αριστερό κίνημα» και ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτό, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απάντησε: «Είναι ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να καταλάβουμε».

Επίθεση στα ΜΜΕ

Ο Τζέι Ντι Βανς ακολούθως έκανε επίθεση στους δημοφσιογράφους και τα ΜΜΕ για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν τη δολοφονία στη Μινεάπολη.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε για τον εαυτό σας», είπε, σημειώνοντας ότι η δημοσιογραφία γύρω από αυτήν την ιστορία ήταν «απόλυτη ντροπή».

MUST WATCH: Vice President Vance RIPS the fake news media «This was an attack on federal law enforcement, this was an attack on law and order, this was an attack on the American people.» – @VP JD Vance 🇺🇸 pic.twitter.com/IsTPTJr3Xr — The White House (@WhiteHouse) January 8, 2026



Και αναφερόμενος ειδικά σε ρεπορτάζ και τίτλο του CNN, είπε:

«Αυτή ήταν μια επίθεση στις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου. Αυτή ήταν μια επίθεση στον νόμο και την τάξη. Αυτή ήταν μια επίθεση στον αμερικανικό λαό».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ επιτίθεται στα ΜΜΕ.

«Τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο»

Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τον πράκτορα του ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) που πυροβόλησε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι πριν από 6 μήνες τον είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο.

«Άρα, δεν νομίζετε ότι ίσως είναι λίγο ευαίσθητος για το γεγονός ότι κάποιος τον χτύπησε με αυτοκίνητο;»

Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι στη Μινεάπολη και αυτόπτες μάρτυρες αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ προσπαθούσε να χτυπήσει τον αξιωματικό.

Υπερασπιζόμενος δε το FBI, που εμπόδισε στις αστυνομικές αρχές της Μινεσότα να συμμετάσχουν στην έρευνα, είπε:

«Έχουμε έναν ομοσπονδιακό αξιωματούχο επιβολής του νόμου που εμπλέκεται σε ομοσπονδιακή δράση επιβολής του νόμου. Αυτό είναι ομοσπονδιακό ζήτημα. Αυτός ο τύπος προστατεύεται από απόλυτη ασυλία. Έκανε τη δουλειά του».

Ίσως της έκαναν πλύση εγκεφάλου

Όσον αφορά το θύμα, επέμεινε στη γνωστή θέση ότι εκείνη ευθύνεται για τον θάνατό της.

.@VP: «I can believe that her death is a tragedy, while also recognizing that it’s a tragedy of her own making, and a tragedy of the far-left, who has [led] en entire movement… against our law enforcement officers.» pic.twitter.com/jDA0Eq73RS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 8, 2026



«Ο λόγος που αυτή η γυναίκα είναι νεκρή είναι επειδή προσπάθησε να χτυπήσει κάποιον με το αυτοκίνητό της, και αυτός ο τύπος (ο πράκτορας της ICE) ενήργησε σε αυτοάμυνα. Γι’ αυτό έχασε τη ζωή της».

Σχολιάζοντας τη δήλωση της μητέρας του θύματος, ότι η Γκουντ δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες που αμφισβητούσαν την ICE, ο Τζέι Ντι Βανς άφησε να υπονοηθεί ότι μπορεί να έχει υποστεί «λίγη πλύση εγκεφάλου».

«Μπορώ να πιστέψω ότι ο θάνατός της είναι μια τραγωδία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι μια τραγωδία που η ίδια δημιούργησε και μια τραγωδία της άκρας Αριστεράς που έχει παρατάξει ένα ολόκληρο κίνημα, μια παράφρονη περιθωριακή ομάδα, εναντίον των αστυνομικών μας».