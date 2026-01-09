Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία

Στη Μινεάπολη, ο Δημοκρατικός δήμαρχος εξέφρασε σήμερα (9/1) την ανησυχία του για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας που πυροβόλησε και σκότωσε, πριν από δύο ημέρες, ένα μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), απευθύνοντας έκκληση για τη συμμετοχή τοπικών ερευνητών σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει τεράστις αντιδράσεις κατά της διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε αυτήν την πόλη στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ, όπου διαδηλωτές αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων και ζητούν επιτακτικά την απόσυρση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Οι τοπικές αρχές, υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, αποκλείστηκαν από την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, την οποία διεξάγουν αποκλειστικά οι ομοσπονδιακές και κυρίως το FBI.

Δεν πιστεύουν την εκδοχή Τραμπ και ICE

Από την Τετάρτη, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζουν πως ο αστυνομικός που σκότωσε την 37χρονη Αμερικανίδα ενήργησε για να προστατεύσει τη ζωή του και τις ζωές των συναδέλφων του, διότι το θύμα, όπως ισχυρίζονται, επιχείρησε να τους παρασύρει με το όχημα που οδηγούσε.

«Το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της Παμ Μπόντι και αυτή η κυβέρνηση έχουν ήδη καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σε αυτή την υπόθεση είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Γνωρίζουμε πως έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος της έρευνας», συμπλήρωσε ο Δημοκρατικός δήμαρχος. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως μια ερευνητική υπηρεσία της πολιτείας Μινεσότα «αναλάμβανε πάντα αυτές τις έρευνες», διερωτώμενος «γιατί αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία».

Οι αιρετοί αξιωματούχοι αυτού του προπυργίου του Δημοκρατικού Κόμματος αμφισβητούν ανοικτά την επίσημη εκδοχή όσων εκτυλίχθηκαν, βασιζόμενοι σε βίντεο τα οποία διαψεύδουν το γεγονός ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε την Γκουντ κινδύνευε.

Η υπόθεση πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα στις ΗΠΑ και διεξάγονται διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας μετανάστευσης σε πολλές πόλεις της χώρας.