ΗΠΑ: 29 συλλήψεις σε διαδήλωση στη Μινεάπολη για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ

Στη σύλληψη 29 ατόμων προχώρησε η Αστυνομία της Μινεάπολης κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης ενάντια στη δράση της ICE. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από ξενοδοχείο στο κέντρο της Μινεάπολης, όπου φημολογείται ότι διαμένουν πράκτορες της ICE, στο πλαίσιο των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων μετανάστευσης στη Μινεσότα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, κάλεσε τους πολίτες να εκφράζουν την αντίθεσή τους με ειρηνικό τρόπο, τονίζοντας ότι η πόλη σέβεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά δεν θα ανεχθεί φθορές ή βίαιες ενέργειες.

«Κάνουμε το σωστό και κινούμαστε στρατηγικά. Για όσους δεν είναι στρατηγικοί, για όσους “τσιμπάνε” και προκαλούν ζημιές ή άλλες παραβάσεις, υπάρχουν συνέπειες. Κρατάμε τη γραμμή μέχρι τέλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε όταν δέχθηκε κομμάτι πάγου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

«Υπάρχουν αρκετές ακόμη πορείες και διαμαρτυρίες που θα παρακολουθούμε σήμερα. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι, αν τα πράγματα ξεπεράσουν τα όρια και καταστούν παράνομα, να προχωρήσουμε σε νέες συλλήψεις, αν χρειαστεί», ανέφερε.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή μετά τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ την Τετάρτη στη Μινεάπολη από πράκτορα της ICE, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σχεδόν καθημερινές ειρηνικές διαμαρτυρίες έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν ομοσπονδιακούς πράκτορες στις Twin Cities.