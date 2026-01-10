Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για τρίτο βράδυ στη Μινεάπολη μετά τη δολοφονία της 37χρονης μητέρας Ρενέ Γκουντ από σφαίρες πράκτορα της ICE. Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί από την πρώτη στιγμή να αντιστρέψει την πραγματικότητα υποστηρίζοντας ότι ο θύτης βρισκόταν σε άμυνα ενώ κατηγόρησε το θύμα για «εγχώρια τρομοκρατία», παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν την εν ψυχρώ δολοφονία της Γκουντ την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από το σημείο, ενώ αστυνομικοί την πλησίαζαν απειλητικά.

Διαδηλώσεις γίνονται και σε άλλα μέρη των ΗΠΑ ενώ οργισμένες συγκεντρώσεις λαμβάνουν χώρα στο Πόρτλαντ, όπου αστυνομικοί της CBP (Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία των Η.Π.Α.) πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δύο ανθρώπους μία μόλις ημέρα μετά τη δολοφονία Γκουντ.

Η σύζυγος της 37χρονης, Μπέκα Γκουντ, εξέδωσε επιστολή με την οποία ευχαριστεί όλον τον κόσμο που διαδηλώνει ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «εμείς κρατούσαμε σφυρίχτρες, και αυτοί όπλα». Η Μπέκα ήταν μαζί στο αυτοκίνητο με τη Ρενέ όταν είδαν πράκτορες της ICE να ετοιμάζονται για επιχείρηση «σκούπα» κατά μεταναστών και προσφύγων. Το «σαφάρι» της ICE που βρίσκεται σε πλήρη έξαρση μετά την εκλογή Τραμπ συναντά αντιδράσεις από πολίτες σε όλες τις ΗΠΑ που προσπαθούν να προστατέψουν τους γείτονές τους από την «απαγωγή» και την «απέλαση» με πλήθος δράσεων.

Οι δύο γυναίκες όπως και άλλοι κάτοικοι της περιοχής όταν είδαν τους πράκτορες της ICE σταμάτησαν τα οχήματά τους στο δρόμο και κατέγραφαν τη δράση των πρακτόρων.

«Η Ρενέ ζούσε με μια κυρίαρχη πεποίθηση: υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη βρούμε εκεί που κατοικεί και να την καλλιεργήσουμε εκεί που χρειάζεται να αναπτυχθεί. Η Ρενέ ήταν Χριστιανή που γνώριζε ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν την ίδια ουσιαστική αλήθεια: είμαστε εδώ για να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να κρατάμε ο ένας τον άλλον ασφαλή και ολοκληρωμένο».

Αναλυτικά η επιστολή

Πρώτον, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους ανθρώπους που έχουν επικοινωνήσει από όλη τη χώρα και όλο τον κόσμο για να στηρίξουν την οικογένειά μας.

Αυτή η καλοσύνη των ξένων είναι ο πιο ταιριαστός φόρος τιμής, γιατί αν έχετε συναντήσει ποτέ τη σύζυγό μου, Ρενέ Νικόλ Μακλιν Γκουντ, ξέρετε ότι πάνω απ’ όλα ήταν ευγενική. Στην πραγματικότητα, η καλοσύνη ακτινοβολούσε από μέσα της.

Η Ρενέ έλαμπε. Κυριολεκτικά έλαμπε. Δεν φορούσε γκλίτερ, αλλά ορκίζομαι ακτινοβολούσε λάμψη. Συνεχώς. Μπορεί να νομίζετε ότι τώρα μιλάει η αγάπη μου, αλλά η οικογένειά της έλεγε το ίδιο πράγμα. Η Ρενέ ήταν φτιαγμένη από ήλιο.

Η Ρενέ ζούσε με μια κυρίαρχη πεποίθηση: υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη βρούμε εκεί που κατοικεί και να την καλλιεργήσουμε εκεί που χρειάζεται να αναπτυχθεί. Η Ρενέ ήταν Χριστιανή που γνώριζε ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν την ίδια ουσιαστική αλήθεια: είμαστε εδώ για να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να διατηρούμε ο ένας τον άλλον ασφαλή και ολοκληρωμένο.

Όπως έχουν κάνει οι άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη και εποχές, έτσι και εμείς μετακομίσαμε για να φτιάξουμε μια καλύτερη ζωή για εμάς. Επιλέξαμε τη Μινεσότα για να φτιάξουμε το σπίτι μας. Σε όλο το μεγάλο μας ταξίδι για να φτάσουμε εδώ κρατιόμασταν χέρι-χέρι στο αυτοκίνητο, ενώ ο γιος μας ζωγράφιζε τα παράθυρα για να περάσει η ώρα και τα χιλιόμετρα.

Αυτό που ανακαλύψαμε όταν φτάσαμε εδώ ήταν μια ζωντανή και φιλόξενη κοινότητα, κάναμε φίλους και μοιράσαμε χαρά. Και ενώ κάθε μέρος που ήμασταν μαζί ήταν σπίτι, υπήρχε μια ισχυρή κοινή αίσθηση εδώ στη Μινεάπολη ότι φροντίζαμε ο ένας τον άλλον. Εδώ, είχα επιτέλους βρει ηρεμία και ασφαλές λιμάνι. Αυτό μου το έχουν πάρει για πάντα.

Μεγαλώναμε τον γιο μας να πιστεύει ότι ανεξάρτητα από το πού προέρχεσαι ή πώς φαίνεσαι, όλοι μας αξίζουμε συμπόνια και καλοσύνη. Η Ρενέ έζησε με αυτή την πεποίθηση κάθε μέρα. Είναι αγνή αγάπη. Είναι αγνή χαρά. Είναι αγνή λιακάδα.

Σταματήσαμε να στηρίξουμε τους γείτονές μας

Την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, σταματήσαμε για να στηρίξουμε τους γείτονές μας. Είχαμε σφυρίχτρες. Είχαν όπλα.

Η Ρενέ αφήνει πίσω της τρία εξαιρετικά παιδιά. Το μικρότερο είναι μόλις έξι ετών και έχει ήδη χάσει τον πατέρα του. Τώρα αυτό που μου μένει είναι να μεγαλώσω τον γιο μας και να συνεχίσω να τον διδάσκω, όπως πίστευε η Ρενέ, ότι υπάρχουν άνθρωποι που χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο γι’ αυτόν. Ότι οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό είχαν φόβο και θυμό στις καρδιές τους, και ότι πρέπει να τους δείξουμε έναν καλύτερο τρόπο.

Σας ευχαριστούμε για τη διακριτικότητα που δείχνετε στην οικογένειά μας καθώς θρηνούμε. Σας ευχαριστούμε που διασφαλίζετε ότι η κληρονομιά της Ρενέ είναι γεμάτη καλοσύνη και αγάπη. Τιμούμε τη μνήμη της ζώντας τις αξίες της: απορρίπτοντας το μίσος και επιλέγοντας τη συμπόνια, απομακρυνόμαστε από τον φόβο και επιδιώκουμε την ειρήνη, αρνούμενοι τη διχόνοια και γνωρίζοντας ότι πρέπει να ενωθούμε για να χτίσουμε έναν κόσμο όπου όλοι θα επιστρέφουμε σπίτι ασφαλείς στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Το πιο πρόσφατο βίντεο από τη δολοφονία