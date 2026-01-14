Μινεσότα: Πράκτορες της ICE σέρνουν με τη βία γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της – «Είμαι ανάπηρη» φώναζε
Ακόμα ένα βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές πράκτορες της ICE καταγράφηκε στη Μινεσότα.
Λίγες μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, που πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, ακόμη ένα βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές ομοσπονδιακούς πράκτορες της υπηρεσίας καταγράφηκε στη Μινεσότα, αναζωπυρώνοντας την οργή και τις αντιδράσεις απέναντι στις επιχειρήσεις της ICE.
Ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE τράβηξαν με τη βία έξω από το αυτοκίνητό της μία γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι «παρεμπόδιζε επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας».
Βίντεο κατέγραψε τη χαοτική σκηνή που εκτυλίχθηκε όταν η οδηγός τοποθέτησε το αυτοκίνητό της κατά μήκος των λωρίδων κυκλοφορίας, εμποδίζοντας, όπως ιοσχυρίζονταν, τα οχήματα της ICE να περάσουν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά της υπηρεσίας στη Μινεάπολη.
Οι εικόνες δείχνουν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) να σέρνουν κυριολεκτικά μια γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της, ενώ εκείνη προσπαθεί να κρατηθεί από την πόρτα του οδηγού.
«Είμαι ανάπηρη, προσπαθώ να πάω στον γιατρό εκεί», φώναζε προς το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω από τους πράκτορες, οι οποίοι, φορώντας μάσκες και γυαλιά για να καλύψουν τα πρόσωπά τους, έβγαλαν τη γυναίκα από το αυτοκίνητό και την έριξαν στο έδαφος, με τη ζώνη ασφαλείας να τραβάει ακόμα τον λαιμό της.
