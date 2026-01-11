newspaper
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 21:45

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στέλνει  «εκατοντάδες» επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα, μία ημέρα αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στη Μινεάπολη για να διαμαρτυρηθούν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από έναν αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), ανέφερε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε σημερινές της δηλώσεις.

Οι αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, για να ενισχύσουν την ασφάλεια των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Τελωνείων και Συνοριακής Περιπολίας που βρίσκονται ήδη στη Μινεσότα, δήλωσε η Νόεμ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) φρουρούν έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο Bishop Henry Whipple κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην αυστηροποίηση των μέτρων για τη μετανάστευση, λίγες ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Renee Nicole Good από πράκτορα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Μινεάπολις της Μινεσότα, στις 10 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Tyrone Siu

Ενεργοποιούνται «για να επιτρέψουν στους υπαλλήλους της ICE και της Συνοριακής Φρουράς που εργάζονται στο Μινεάπολη να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια», καθώς οι συνεχίζουν οι διαδηλώσεις, είπε.

Με 2.000 αξιωματικούς ήδη στο έδαφος, η επιχείρηση στη Μινεσότα είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας.

Άνθρωποι στέκονται μπροστά από ένα αυτοσχέδιο μνημείο κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης και πορείας με τίτλο «ICE Out of Minnesota» (ICE έξω από τη Μινεσότα) που διοργάνωσε η MIRAC (Επιτροπή Δράσης για τα Δικαιώματα των Μεταναστών της Μινεσότα), λίγες μέρες μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Renee Nicole Good από έναν πράκτορα της ICE, στο Μινεάπολις της Μινεσότα, στις 10 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Tim Evans

Αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές

Οι ηγέτες της πολιτείας και της πόλης έχουν επαναλάβει τα αιτήματα των ακτιβιστών για την αποχώρηση της υπηρεσίας.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη νότια Μινεάπολη το Σάββατο το απόγευμα για να διαμαρτυρηθούν για την εν εξελίξει επιχείρηση μετανάστευσης στη Μινεσότα.

Το Σάββατο, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι «τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους», καθώς έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με τα λεπτά πριν τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από τον Τζόναθαν Ρος.

Η μοιραία συνάντηση μεταξύ του Ρος και της Γκουντ, έφερε για άλλη μια φορά τη Μινεάπολη στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, καθώς ακτιβιστές και πολιτικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους για τη χρήση βίας με αντικρουόμενες ερμηνείες για το τι συνέβη.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και αρκετοί ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρος έπραξε σε αυτοάμυνα.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, απέρριψαν την εκδοχή.

Ο Φρέι δήλωσε ότι η δολοφονία ήταν ένα παράδειγμα «απερίσκεπτης χρήσης εξουσίας» από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα.

Οι αρχές της Μινεσότα ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα ξεκινήσουτη δική τους ποινική έρευνα για το περιστατικό, αφού ορισμένοι αξιωματούχοι των κρατικών αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι το FBI αρνείται να συνεργαστεί με τους κρατικούς ανακριτές.

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ουκρανία 11.01.26

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Νέες δηλώσεις για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο προτεινόμενο σχέδιο και στις εγγυήσεις ασφάλειας

Σύνταξη
O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]
Από διαδηλωτές 11.01.26

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ και συνέκρινε την αντίδραση των ΗΠΑ στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με το βίντεο που δείχνει δολοφονίες μελών των σωμάτων ασφαλείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία – Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας [βίντεο]
Κασπία Θάλασσα 11.01.26 Upd: 20:05

Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία - Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας

Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης που ανήκουν στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη lukoil, έγιναν στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Πτώση στην παραγωγή αργού εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων και των επιθέσεων.

Σύνταξη
Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»
Υψηλοί τόνοι 11.01.26

Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»

Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε επίσης ότι «κανείς δεν υπαγορεύει τι να κάνει» στη χώρα του, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή την Αβάνα να «κάνει συμφωνία».

Σύνταξη
Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών
«Κανένα έλεος» 11.01.26 Upd: 19:26

Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και ανδρών των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 500. Ο γενικός εισαγγελέας απείλησε τους διαδηλωτές με ποινές εκτέλεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Νέες επιθέσεις 11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο, κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο
Αλεξανδρούπολη 11.01.26

Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

Σύνταξη
«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ουκρανία 11.01.26

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Νέες δηλώσεις για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο προτεινόμενο σχέδιο και στις εγγυήσεις ασφάλειας

Σύνταξη
O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]
Από διαδηλωτές 11.01.26

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ και συνέκρινε την αντίδραση των ΗΠΑ στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με το βίντεο που δείχνει δολοφονίες μελών των σωμάτων ασφαλείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η σύνθεσή του 11.01.26

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
Live χάρτης 11.01.26

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή - Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Ψυχρός ο καιρός το επόμενο τριήμερο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, καταιγίδες και χιόνια το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Σύνταξη
Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία – Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας [βίντεο]
Κασπία Θάλασσα 11.01.26 Upd: 20:05

Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία - Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας

Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης που ανήκουν στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη lukoil, έγιναν στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Πτώση στην παραγωγή αργού εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων και των επιθέσεων.

Σύνταξη
