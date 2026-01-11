Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στέλνει «εκατοντάδες» επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα, μία ημέρα αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στη Μινεάπολη για να διαμαρτυρηθούν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από έναν αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), ανέφερε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε σημερινές της δηλώσεις.

Οι αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, για να ενισχύσουν την ασφάλεια των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Τελωνείων και Συνοριακής Περιπολίας που βρίσκονται ήδη στη Μινεσότα, δήλωσε η Νόεμ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Ενεργοποιούνται «για να επιτρέψουν στους υπαλλήλους της ICE και της Συνοριακής Φρουράς που εργάζονται στο Μινεάπολη να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια», καθώς οι συνεχίζουν οι διαδηλώσεις, είπε.

Με 2.000 αξιωματικούς ήδη στο έδαφος, η επιχείρηση στη Μινεσότα είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας.

Αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές

Οι ηγέτες της πολιτείας και της πόλης έχουν επαναλάβει τα αιτήματα των ακτιβιστών για την αποχώρηση της υπηρεσίας.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη νότια Μινεάπολη το Σάββατο το απόγευμα για να διαμαρτυρηθούν για την εν εξελίξει επιχείρηση μετανάστευσης στη Μινεσότα.

Το Σάββατο, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι «τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους», καθώς έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με τα λεπτά πριν τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από τον Τζόναθαν Ρος.

Η μοιραία συνάντηση μεταξύ του Ρος και της Γκουντ, έφερε για άλλη μια φορά τη Μινεάπολη στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, καθώς ακτιβιστές και πολιτικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους για τη χρήση βίας με αντικρουόμενες ερμηνείες για το τι συνέβη.

So, CBS News decided not to air this 25 yr veteran federal agent pointing out all the ways the ICE agent was in the wrong for shooting Renee Good, on its broadcast (I wonder why🤨).

At least it’s online. Reshare. pic.twitter.com/DXins5vks7 — Tara Setmayer 🌻 🇺🇸 (@TaraSetmayer) January 10, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και αρκετοί ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρος έπραξε σε αυτοάμυνα.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, απέρριψαν την εκδοχή.

Ο Φρέι δήλωσε ότι η δολοφονία ήταν ένα παράδειγμα «απερίσκεπτης χρήσης εξουσίας» από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα.

Οι αρχές της Μινεσότα ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα ξεκινήσουτη δική τους ποινική έρευνα για το περιστατικό, αφού ορισμένοι αξιωματούχοι των κρατικών αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι το FBI αρνείται να συνεργαστεί με τους κρατικούς ανακριτές.