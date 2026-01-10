Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Πιθανώς θα έχετε δει τα φρικιαστικά πλάνα από τη Μινεσότα τον Ηνωμένων Πολιτειών με την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από αστυνομικό του σώματος ICE.

Στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, η γυναίκα δέχεται τρεις σφαίρες καθώς προσπαθεί να διαφύγει από τους ενστόλους με το SUV της, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μαρτυρίες, την πλεύρισαν επιθετικά, δίνοντας αντικρουόμενες οδηγίες που την έκαναν να πανικοβληθεί.

Το κλίμα είναι πάρα πολύ τεταμένο, τόσο στη Μινεσότα, όσο και στην υπόλοιπη Αμερική, με πολλούς να εκτιμούν ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ;

Πριν περίπου έναν χρόνο, οι τοπικές αρχές της Μινεσότα διαπίστωσαν κάποιες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης στα κονδύλια που έπαιρνε η πολιτεία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την παιδική πρόνοια, συγκεκριμένα σε κάποια προγράμματα σχολικών γευμάτων και σε κέντρα ημέρας για παιδιά.

Η Μινεσότα είναι μία από τις πιο προοδευτικές πολιτείες των ΗΠΑ, με ένα από τα καλύτερα και πιο γενναιόδωρα συστήματα πρόνοιας στη χώρα. Γι’ αυτό αποτελεί συστηματικά στόχο της σκληρής δεξιάς πτέρυγας των Ρεπουμπλικάνων – ιδίως από τη στιγμή που πρόκειται για μια πολιτεία-κάστρο των Δημοκρατικών, σταθερά βαμμένη «γαλάζια» εδώ και 50 χρόνια.

Παράλληλα, το καλό σύστημα πρόνοιας και το προοδευτικό της πρόσημο την έχει καταστήσει πόλο έλξης για πολλές κοινότητες μεταναστών, μία εκ των οποίων είναι και οι Σομαλοί. Και καθώς πολλές από αυτές τις δομές πρόνοιας απευθύνονται σε μετανάστες, είναι πολύ συχνό να τις ιδρύουν και να τις διαχειρίζονται μετανάστες.

Η έρευνα που έγινε για την κακοδιαχείριση, εντόπισε μεταξύ των υπαιτίων και κάποιους Σομαλούς. Κι ενώ υπήρξαν φωνές που πήγαν να το εκμεταλλευτούν ρατσιστικά, το θέμα κρατήθηκε για καιρό σε χαμηλούς τόνους, όσο οι αρμόδιες αρχές διερευνούσαν και δίωκαν τις υποθέσεις.

Στα τέλη του 2025, όμως, ο 23χρονος ακροδεξιός youtuber Νικ Σίρλεϊ δημοσίευσε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο «αποκάλυπτε» εκ νέου το σκάνδαλο της κακοδιαχείρισης. Οι έρευνες μέσων όπως το CNN και το CBS έδειξαν ότι το ρεπορτάζ του Σίρλεϊ κάθε άλλο παρά ακριβές ήταν.

Όμως η ζημιά είχε γίνει: το βίντεο του Σίρλεϊ διαδόθηκε ταχύτατα και αναδημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, αλλά και τον Ίλον Μασκ, με το μήνυμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της MAGA ρητορικής: Σομαλοί μετανάστες είχαν κλέψει δισεκατομμύρια από το αμερικάνικο κράτος μέσω των προνοιακών προγραμμάτων.

Με το κλίμα να έχει φτιαχτεί, ο Λευκός Οίκος παρενέβη αμέσως, κατεβάζοντας εν είδει προσωπικού στρατού κατοχής τις δυνάμεις του ICE στη Μινεάπολη, πρωτεύουσα της Μινεσότα. Δηλαδή: για να αντιμετωπίσει καταγγελίες για οικονομικό έγκλημα, η αμερικάνικη κυβέρνηση έστειλε ένοπλα σώματα στη Μινεσότα.

Η απόβαση του ICE προκάλεσε την οργή των τοπικών αρχών, αλλά και των πολιτών, ιδίως από τη στιγμή που οι ένστολοι υπήρξαν εξαιρετικά επιθετικοί στους ελέγχους και τις πρακτικές τους. Ο επικεφαλής της Αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’ Χάρα, προειδοποίησε από νωρίς ότι οι πρακτικές της ICE αντιβαίνουν σε κάθε επιχειρησιακό κανόνα και εγκυμονούν κινδύνους, αλλά δεν εισακούστηκε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους New York Times, η δολοφονία της Ρενέ Γκούντ ήταν τουλάχιστον η 9η αντίστοιχη που έχουν πραγματοποιήσει οι δυνάμεις του ICE υπό παρόμοιες συνθήκες.

Αυτή η επιθετικότητα είναι που κατέληξε στη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ. Οι δημόσιες δηλώσεις που ακολούθησαν ήταν σε υψηλούς τόνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την δολοφονημένη γυναίκα «ταραχοποιό», ενώ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι η συμπεριφορά της Γκουντ πριν τον πυροβολισμό προσιδιάζει σε «τρομοκρατία».

Από την άλλη πλευρά, σε μία τεταμένη συνέντευξη τύπου, ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι απαίτησε από την ICE να “get the fuck out” ή ελληνιστί «να πάρει τον πούλο», ενώ ο κυβερνήτης Τιμ Γουώλς δήλωσε εξοργισμένος και απαίτησε να εναποτεθεί η διερεύνηση της υπόθεσης στις τοπικές αρχές.

Ο Γουώλς αποτελεί κομβικό πρόσωπο στη διαμάχη της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές, καθώς ήταν ο συνυποψήφιος της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024. Από τη μία, η δεξιά επιχειρεί να τον εμπλέξει στο σκάνδαλο των προνοιακών κονδυλίων, με τους πιο σκληροπυρηνικούς MAGA να τον κατηγορούν ότι αυτός βρίσκεται πίσω από την απάτη και τους πιο ήπιους να θεωρούν πλημμελή τη στάση του απέναντι στο ζήτημα.

Από την άλλη, επειδή ο Γουώλς προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, πολλά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην κεντρώα πτέρυγα των Δημοκρατικών, δείχνουν να τον αδειάζουν.

Παρότι δεν έχει καταστεί ξεκάθαρο αν και σε ποιο βαθμό ο Γουώλς φέρει κάποια ευθύνη για την κακοδιαχείριση, το κλίμα που έχει φτιαχτεί τον οδήγησε να δηλώσει ότι τελικά δεν θα ξανακατέβει ως υποψήφιος στις τοπικές πολιτειακές εκλογές του 2026.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε θα κάτσει αδρανής. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλιμακώνει ενάντια στις τοπικές αρχές της Μινεσότα και διαδηλώσεις ενάντια στις δυνάμεις του ICE να λαμβάνουν χώρα σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, ο Γουώλς έχει αναγγείλει τη στιγμή που γυρίζουμε αυτό το βίντεο ότι θα κατεβάσει την Εθνοφρουρά για να διώξει δια της βίας τις δυνάμεις του ICE. Πολλοί αναλυτές ψελλίζουν ήδη τις λέξεις «εμφύλιος πόλεμος».