Τεταμένη η κατάσταση στη Μινεάπολη – Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα του ICE

Τεταμένη η κατάσταση στη Μινεάπολη, όπου έλαβε χώρα νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από ομοσπονδιακό πράκτορα, στη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Ο πράκτορας πυροβόλησε στο πόδι έναν μετανάστη από τη Βενεζουέλα, στη διάρκεια της σύλληψης. Το περιστατικό συνέβη περίπου 7,2 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο όπου στις 7 Ιανουαρίου ένας πράκτορας του ICE πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στο κεφάλι ενώ οδηγούσε.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου στο όχημα του τραυματία με καταγωγή από τη Βενεζουέλα.

🚨BREAKING!

A man (illegal alien from Venezuela) who was the object of an ICE operation in Minneapolis tried to use a shovel to attack an ICE agent. The agent drew his weapon and shot the suspect. The subject was shot in the leg and taken the hospital. pic.twitter.com/yh26PzLsJ0 — Spencer Bennett 🇺🇸 (@SpencerAmerican) January 15, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του για τους πυροβολισμούς, ανέφερε πως ο μετανάστης που εντοπίστηκε στη Μινεάπολη, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο από τους πράκτορες ICE με αποτέλεσμα να αναπτύξει ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και να χτυπήσει παρκαρισμένο όχημα. Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε να τρέχει με αποτέλεσμα να τον προλάβει ένας πράκτορας και τότε να προκληθεί συμπλοκή.

Live at scene as ICE reportedly shoots another in Minneapolis https://t.co/cJWUJv4N5e — Ford Fischer (@FordFischer) January 15, 2026

Ο πράκτορας που τον καταδίωξε φέρεται να δέχθηκε «βίαιη επίθεση» κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψης. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δύο ακόμη άτομα βγήκαν από κοντινό σπίτι και επιτέθηκαν στον ομοσπονδιακό πράκτορα χρησιμοποιώντας σκούπα και φτυάρι.

«Καθώς ο αστυνομικός δεχόταν αιφνιδιαστική επίθεση από τα δύο άτομα, ο αρχικός ύποπτος απελευθερώθηκε και άρχισε να τον χτυπά με φτυάρι ή κοντάρι σκούπας. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, καθώς δεχόταν επίθεση από τρία άτομα, ο αστυνομικός πυροβόλησε αμυντικά για να προστατευτεί. Ο αρχικός ύποπτος τραυματίστηκε στο πόδι. Ο αστυνομικός και ο άνδρας που πυροβολήθηκε νοσηλεύονται, ενώ τα άλλα δύο άτομα τελούν υπό κράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση των Αρχών.

🚨ICE agent shoots Venezuelan national in Minneapolis after shovel attack during ambush: DHS pic.twitter.com/odeQFxscUP — Daniel Vazquez (@danielvaquezpr) January 15, 2026

Έριξαν δακρυγόνα στο πλήθος

Μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών που φορούσαν μάσκες αερίου έριξαν δακρυγόνα σε ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε μια διασταύρωση στη βόρεια Μινεάπολη, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, μεταδίδει το AP.

