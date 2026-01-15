newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεταμένη η κατάσταση στη Μινεάπολη – Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα του ICE
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 08:07

Τεταμένη η κατάσταση στη Μινεάπολη – Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα του ICE

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε στο πόδι μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη διάρκεια επιχείρησης της ICE στη Μινεάπολη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Τεταμένη η κατάσταση στη Μινεάπολη, όπου έλαβε χώρα νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από ομοσπονδιακό πράκτορα, στη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Ο πράκτορας πυροβόλησε στο πόδι έναν μετανάστη από τη Βενεζουέλα, στη διάρκεια της σύλληψης. Το περιστατικό συνέβη περίπου 7,2 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο όπου στις 7 Ιανουαρίου ένας πράκτορας του ICE πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στο κεφάλι ενώ οδηγούσε.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου στο όχημα του τραυματία με καταγωγή από τη Βενεζουέλα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του για τους πυροβολισμούς, ανέφερε πως ο μετανάστης που εντοπίστηκε στη Μινεάπολη, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο από τους πράκτορες ICE με αποτέλεσμα να αναπτύξει ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και να χτυπήσει παρκαρισμένο όχημα. Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε να τρέχει με αποτέλεσμα να τον προλάβει ένας πράκτορας και τότε να προκληθεί συμπλοκή.

Ο πράκτορας που τον καταδίωξε φέρεται να δέχθηκε «βίαιη επίθεση» κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψης. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δύο ακόμη άτομα βγήκαν από κοντινό σπίτι και επιτέθηκαν στον ομοσπονδιακό πράκτορα χρησιμοποιώντας σκούπα και φτυάρι.

«Καθώς ο αστυνομικός δεχόταν αιφνιδιαστική επίθεση από τα δύο άτομα, ο αρχικός ύποπτος απελευθερώθηκε και άρχισε να τον χτυπά με φτυάρι ή κοντάρι σκούπας. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, καθώς δεχόταν επίθεση από τρία άτομα, ο αστυνομικός πυροβόλησε αμυντικά για να προστατευτεί. Ο αρχικός ύποπτος τραυματίστηκε στο πόδι. Ο αστυνομικός και ο άνδρας που πυροβολήθηκε νοσηλεύονται, ενώ τα άλλα δύο άτομα τελούν υπό κράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση των Αρχών.

Έριξαν δακρυγόνα στο πλήθος

Μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών που φορούσαν μάσκες αερίου έριξαν δακρυγόνα σε ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε μια διασταύρωση στη βόρεια Μινεάπολη, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, μεταδίδει το AP.

Δείτε εικόνες

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο