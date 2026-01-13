Φωτογραφία της Κρίστι Νοέμ γίνεται viral, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται άλλη μια φορά για ναζιστική ρητορική

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονα επικριτικής συζήτησης μετά την εμφάνισή της σε συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, πίσω από ένα βήμα με την επιγραφή «Ένας από εμάς, όλοι οι δικοί σας».

Η φράση αυτή, όπως σημειώνουν οι επικριτές, συνδέεται άμεσα με τη συλλογική τιμωρία που εφάρμοζαν οι Ναζί, και πιο συγκεκριμένα με τη σφαγή του Λιντίτσε το 1942.

The trump regime has gone from paying tribute to Adolf Hitler with 88 foot tall flagpoles & Nazi salutes to using Third Reich slogans such as “One Homeland, One People, One Heritage” to “One of ours, all of yours.” They’re not just hinting at what they are. They’re ANNOUNCING it. pic.twitter.com/RejFXUiMRA — 😱 Scary Larry 😱 🇺🇦✊🏻🇺🇸🗽 (@aintscarylarry) January 13, 2026

Εκεί, μετά τη δολοφονία του Ναζί αξιωματούχου Ράινχαρντ Χάιντριχ, οι SS εκτέλεσαν σχεδόν όλους τους άνδρες άνω των 14 ετών, έστειλαν γυναίκες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και σκότωσαν ή έκλεψαν βίαια τα παιδιά, ισοπεδώνοντας ολόκληρο το χωριό.

Περίπου 340 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια ξεκάθαρη τακτική τρόμου.

On this day in 1942, the Nazis burn the Czech village of Lidice as a reprisal for the killing of SS official Reinhard Heydrich. More than 180 residents are murdered; 250 more are sent to concentration camps. pic.twitter.com/mvn9oHp9aR — Military History Now (@MilHistNow) June 10, 2022

Το σχόλιο του Tom Morello και οι παραλληλισμοί

Tom Morello, χαρακτήρισε τη φράση που αναγράφεται μπροστά από τη Νοέμ ως «ναζιστικό σύνθημα».

Στην ανάρτησή του στο X , ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine, είπε ότι το σύνθημα χρησιμοποιήθηκε «όταν ένας αξιωματικός των SS σκοτώθηκε και οι Ναζί δολοφόνησαν όλους τους άνδρες κατοίκους του χωριού ως αντίποινα».

Tom Morello Accuses Trump Administration of Using Nazi Slogan https://t.co/lJIA0pp1cz pic.twitter.com/CMh8r4sIOb — Z108.net (@NetZ108) January 13, 2026

Σε άλλη ανάρτηση, ο πρώην αστροναύτης Terry Virts αναφέρθηκε στις αντίστοιχες αναρτήσεις του Υπουργείου Εργασίας, που περιλάμβαναν συνθήματα όπως «Μία πατρίδα. Ένας λαός. Μία κληρονομιά», για την ομοιότητά τους με το «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» του Τρίτου Ράιχ.

US Government posting a version of “Ein volk, ein reich, ein führer.” I don’t see how this ends well. https://t.co/bm00JyTgdS — Terry Virts (@AstroTerry) January 12, 2026

Ιστορικοί όπως ο Benjamin Hett και ο Peter Fritzsche σημειώνουν ότι η φράση δεν έχει επιβεβαιωμένη χρήση στο Lidice ή στο Lidice και στο Ležáky, αλλά αναγνωρίζουν ότι «αποτυπώνει εν μέρει την ουσία της πολιτικής συλλογικών αντιποίνων της ναζιστικής Γερμανίας».

Η επιβολή μεταναστευτικών νόμων με βίαιες πρακτικές, όπως η καταστολή της ICE που οδήγησε στον θάνατο της Γκουντ, δείχνει ότι η συλλογική δύναμη των ΗΠΑ μπορεί να ασκείται χωρίς ουσιαστική λογοδοσία.

Η φράση στο βήμα, φέρνει στην επιφάνεια μια λογική που παρομοιάζεται με εκείνη που οδήγησε σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με τον ναζισμό και θεωρεί τις αντιδράσεις υπερβολικές, ενώ ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέδεσε την κριτική με προσπάθειες καταγγελίας της πολιτικής επιβολής του νόμου.

Όπου και να βρίσκεται η αλήθεια για την συγκεκριμένη φράση που εμφανίστηκε στο βήμα της Νοέμ, το πρόβλημα είναι βαθύτερο.

Με μία Αμερική με επεκτατικές τάσεις (βλ. Βενεζουέλα) και άκρατη καταστολή, που θα μπορούσε να οδηγήσει έναν ομοσπονδιακό πράκτορα στην δολοφονία μίας άοπλης γυναίκας, οι ομοιότητες με την Γερμανία του Τρίτου Ράιχ, αυξάνονται ανησυχητικά…