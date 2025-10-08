Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

Αφού η Κρίστι Νοέμ δήλωσε ότι η ICE θα είναι «παντού» στο Super Bowl λόγω της εμφάνισης του Πουερτορικανού ράπερ Bad Bunny στο ημίχρονο, η Γούπι Γκόλντμπεργκ πρότεινε στους παρευρισκόμενους να μαυρίσουν και να μιλούν σαν Λατίνοι για να διαπιστωθεί αν η υπουργός θα τους «καταλάβει».

«Βάλτε λίγο λάδι, καθίστε στον ήλιο, αυτό είναι το πρώτο πράγμα», είπε η Γκόλντμπεργκ στην εκπομπή «The View».

«Και αυτή είναι η μόνη φορά που μπορείτε να το κάνετε αυτό: αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η [Νόεμ] μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος».

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο Bad Bunny θα είναι ο headliner του ημιχρόνου του Super Bowl, οι δεξιοί πολιτικοί έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από σχόλια, καθώς και για τα πρόσφατα σχόλιά του σχετικά με την παράλειψη των Ηνωμένων Πολιτειών από την τελευταία του περιοδεία, λόγω του φόβου ότι οι θαυμαστές του θα συναντούσαν πράκτορες της ICE.

Επιβεβαιώνοντας ότι η ICE θα έχει παρουσία στο πρωτάθλημα της NFL, η Νόεμ δήλωσε πρόσφατα σε ένα podcast: «Έχω την ευθύνη να διασφαλίσω ότι όλοι θα πάνε στο Super Bowl, θα έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν και να φύγουν».

Πρόσθεσε ότι οι μόνοι που πρέπει να παρακολουθήσουν τον αγώνα είναι «νομιμόφρονες Αμερικανοί που αγαπούν αυτή τη χώρα».

«Αν δεν καταλάβατε τι μόλις είπα, έχετε τέσσερις μήνες για να μάθετε»

Ο Bad Bunny αντιμετώπισε με χιούμορ την αντίδραση στην εμφάνισή του στο Super Bowl, ενώ παρουσίαζε το «Saturday Night Live». «Είμαι πολύ χαρούμενος», είπε για την επερχόμενη εμφάνισή του. «Και νομίζω ότι όλοι είναι χαρούμενοι γι’ αυτό. Ακόμα και το Fox News».

Η εκπομπή έδειξε ένα βίντεο -προϊόν μοντάζ- το οποίο παρουσίαζε συντηρητικούς παρουσιαστές, όπως η Λόρα Ινγκραχάμ και ο Σον Χάνιτι, να λένε: «Ο Bad Bunny είναι ο αγαπημένος μου μουσικός και θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρόεδρος».

Στη συνέχεια, ο Bad Bunny μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις στη μητρική του γλώσσα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των Λατίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέγοντας ότι «κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να το παραμερίσει ή να το διαγράψει».

Έπειτα, είπε στα αγγλικά: «Αν δεν καταλάβατε τι μόλις είπα, έχετε τέσσερις μήνες για να μάθετε».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ κινητοποίησε την ICE για να πραγματοποιήσει επιδρομές σε χώρους εργασίας, κτίρια κατοικιών και κοινότητες, απελαύνοντας με τη βία δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που ζούσαν στις ΗΠΑ.

*Με πληροφορίες από: Variety