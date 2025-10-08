magazin
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Culture Live 08 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

«Αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η Νόεμ μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος», σχολίασε με χιούμορ η Γούπι Γκόλντμπεργκ σχετικά με την απόφαση να παραμονεύει η ICE στο σόου του Bad Bunny.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Spotlight

Αφού η Κρίστι Νοέμ δήλωσε ότι η ICE θα είναι «παντού» στο Super Bowl λόγω της εμφάνισης του Πουερτορικανού ράπερ Bad Bunny στο ημίχρονο, η Γούπι Γκόλντμπεργκ πρότεινε στους παρευρισκόμενους να μαυρίσουν και να μιλούν σαν Λατίνοι για να διαπιστωθεί αν η υπουργός θα τους «καταλάβει».

«Βάλτε λίγο λάδι, καθίστε στον ήλιο, αυτό είναι το πρώτο πράγμα», είπε η Γκόλντμπεργκ στην εκπομπή «The View».

«Και αυτή είναι η μόνη φορά που μπορείτε να το κάνετε αυτό: αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η [Νόεμ] μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος».

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο Bad Bunny θα είναι ο headliner του ημιχρόνου του Super Bowl, οι δεξιοί πολιτικοί έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από σχόλια, καθώς και για τα πρόσφατα σχόλιά του σχετικά με την παράλειψη των Ηνωμένων Πολιτειών από την τελευταία του περιοδεία, λόγω του φόβου ότι οι θαυμαστές του θα συναντούσαν πράκτορες της ICE.

View this post on Instagram

A post shared by Here’s Why w/ Kevin Ortega-Rojas (@hereswhykevin)

Επιβεβαιώνοντας ότι η ICE θα έχει παρουσία στο πρωτάθλημα της NFL, η Νόεμ δήλωσε πρόσφατα σε ένα podcast: «Έχω την ευθύνη να διασφαλίσω ότι όλοι θα πάνε στο Super Bowl, θα έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν και να φύγουν».

Πρόσθεσε ότι οι μόνοι που πρέπει να παρακολουθήσουν τον αγώνα είναι «νομιμόφρονες Αμερικανοί που αγαπούν αυτή τη χώρα».

«Αν δεν καταλάβατε τι μόλις είπα, έχετε τέσσερις μήνες για να μάθετε»

Ο Bad Bunny αντιμετώπισε με χιούμορ την αντίδραση στην εμφάνισή του στο Super Bowl, ενώ παρουσίαζε το «Saturday Night Live».  «Είμαι πολύ χαρούμενος», είπε για την επερχόμενη εμφάνισή του. «Και νομίζω ότι όλοι είναι χαρούμενοι γι’ αυτό. Ακόμα και το Fox News».

Η εκπομπή έδειξε ένα βίντεο -προϊόν μοντάζ- το οποίο παρουσίαζε συντηρητικούς παρουσιαστές, όπως η Λόρα Ινγκραχάμ και ο Σον Χάνιτι, να λένε: «Ο Bad Bunny είναι ο αγαπημένος μου μουσικός και θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρόεδρος».

Στη συνέχεια, ο Bad Bunny μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις στη μητρική του γλώσσα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των Λατίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέγοντας ότι «κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να το παραμερίσει ή να το διαγράψει».

Έπειτα, είπε στα αγγλικά: «Αν δεν καταλάβατε τι μόλις είπα, έχετε τέσσερις μήνες για να μάθετε».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ κινητοποίησε την ICE για να πραγματοποιήσει επιδρομές σε χώρους εργασίας, κτίρια κατοικιών και κοινότητες, απελαύνοντας με τη βία δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που ζούσαν στις ΗΠΑ.

*Με πληροφορίες από: Variety

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου
Νερά του Χάους 08.10.25

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ναός του Καρνάκ δεν χτίστηκε στην ξηρά, αλλά πάνω σε ποτάμια αναβαθμίδα του Νείλου, ένα νησί που «αναδυόταν» μετά τις πλημμύρες, συμβολίζοντας τον μύθο της δημιουργίας

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»
48th Street 07.10.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»

«Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα θεάτρου» ανέφερε ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση
The Good Life 07.10.25

«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση

Το τελευταίο επεισόδιο του σόου του ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε δριμύτερος σατιρίζοντας ακόμη περισσότερο τον ορκισμένο εχθρό του Ντόναλντ Τραμπ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική ασθένεια» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική ασθένεια» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
«Εγκλήματα πολέμου» 07.10.25

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07.10.25

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
Mockumentary 06.10.25

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
Πόνος 06.10.25

«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές των τελευταίων ετών της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος από μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας το 2021

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Άλλαξε τα δεδομένα 08.10.25

Ο αντίκτυπος της παραίτησης Τσίπρα εκτός συνόρων - Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
O τεχνικός σύμβουλος 08.10.25

Οι αποκαλύψεις για Βορίδη - Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές
Σπάνια και απειλούμενη 08.10.25

Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές

Τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων της «Συμμαχίας για την Αγρια Ζωή», τη συλλογική πρωτοβουλία 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, παρουσίασε το WWF Ελλάς- Μιλούν στο in μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου
Νερά του Χάους 08.10.25

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ναός του Καρνάκ δεν χτίστηκε στην ξηρά, αλλά πάνω σε ποτάμια αναβαθμίδα του Νείλου, ένα νησί που «αναδυόταν» μετά τις πλημμύρες, συμβολίζοντας τον μύθο της δημιουργίας

Σύνταξη
«The Lancet»: Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές
EAT-Lancet 08.10.25

Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «The Lancet» διαπιστώνει ότι οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών και είναι υπεύθυνες για την αύξηση των ανισοτήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
