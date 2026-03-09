Ο Λεβαντόφσκι χτίζει επιχειρηματική αυτοκρατορία πέρα από το ποδόσφαιρο

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν είναι απλώς ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά και ένας ιδιαίτερα δραστήριος επιχειρηματίας που έχει καταφέρει να μετατρέψει την αθλητική του επιτυχία σε ένα εκτεταμένο οικονομικό και επιχειρηματικό δίκτυο. Ο Πολωνός άσος της Μπαρτσελόνα, στα 37 του χρόνια, έχει αναπτύξει μια πολυδιάστατη επιχειρηματική στρατηγική που του επιτρέπει να διασφαλίζει το μέλλον του πέρα από τα γήπεδα, επενδύοντας σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από την τεχνολογία μέχρι τη γαστρονομία και τη βιομηχανία του fitness.

Παράλληλα με το συμβόλαιό του στο ισπανικό κλαμπ, ο Λεβαντόφσκι έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό προσωπικό brand, το RL9, το οποίο αποτελεί τη βάση για πολλές από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα προωθεί και αναπτύσσει προϊόντα και συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα του και δημιουργώντας σημαντικές πηγές εσόδων πέρα από το ποδόσφαιρο.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτείνεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ένα από τα πιο γνωστά εγχειρήματά του είναι το Nine’s Restaurant στη Βαρσοβία, ένα εστιατόριο που άνοιξε το 2023 και έχει ως κεντρική ιδέα τον συνδυασμό της γαστρονομίας με την ποδοσφαιρική εμπειρία. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί σημείο συνάντησης για φίλους και φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν αγώνες ποδοσφαίρου σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον εμπνευσμένο από τον αριθμό 9, το νούμερο που χαρακτηρίζει την καριέρα του Πολωνού σέντερ φορ.

Στον τομέα της υγιεινής διατροφής, ο Λεβαντόφσκι δραστηριοποιείται επίσης μέσω της εταιρείας Foods by Ann, μια μάρκα προϊόντων που συνδυάζει τη διατροφή με τη φυσική κατάσταση και το fitness. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο παίζει η σύζυγός του, Άννα Λεβαντόφσκα, γνωστή αθλήτρια καράτε και ειδικός σε θέματα υγιεινής διατροφής και προπόνησης. Η ίδια έχει σημαντική παρουσία στον χώρο του fitness ως προπονήτρια και motivator, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εταιρείας και στη διάδοση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Πέρα από τη γαστρονομία και τη διατροφή, ο Λεβαντόφσκι έχει επενδύσει και στον χώρο των startups. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται εταιρείες τεχνολογίας και υγείας όπως η Telemedi, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής ιατρικής, καθώς και η BodyBio, που επικεντρώνεται στη διατροφή και την υγεία. Επιπλέον, μέσω επενδυτικών κεφαλαίων όπως το Protos Venture Capital, συμμετέχει στη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

Μαζί με τη σύζυγό του έχει επίσης δημιουργήσει τη Stor9, μια εταιρεία marketing και διαχείρισης influencers που ασχολείται με την προώθηση brands και την ανάπτυξη ψηφιακής παρουσίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία αυτή αξιοποιεί την εμπειρία και τη φήμη του ζευγαριού στον χώρο του αθλητισμού και της υγιεινής ζωής για να δημιουργεί νέες συνεργασίες και καμπάνιες.

Το προσωπικό brand RL9 αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Μέσα από αυτό διατίθενται προϊόντα όπως casual ρούχα, αθλητικά αξεσουάρ, σακίδια, καφές, σνακ, μπισκότα, αλλά και προϊόντα διατροφής όπως κρέμα φουντουκιού. Η σειρά προϊόντων έχει μεγάλη απήχηση σε φίλους του ποδοσφαίρου αλλά και σε καταναλωτές που ενδιαφέρονται για lifestyle brands συνδεδεμένα με τον αθλητισμό.

Ο Λεβαντόφσκι έχει επίσης εισέλθει στον χώρο των videogames μέσω της εταιρείας RL9 Games, η οποία αναπτύσσει παιχνίδια με ποδοσφαιρικό περιεχόμενο για τους φίλους του gaming. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τίτλοι όπως το Football Coach και το Football Quiz, που απευθύνονται σε ποδοσφαιρόφιλους παίκτες που θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις ή τις στρατηγικές τους γύρω από το άθλημα.

Παράλληλα, η δημοτικότητα και η επιτυχία του στο ποδόσφαιρο έχουν προσελκύσει πολλές μεγάλες διεθνείς εταιρείες που τον επιλέγουν ως πρεσβευτή των προϊόντων τους. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί με εταιρείες τεχνολογίας, καλλυντικών, αθλητικής ένδυσης και τηλεπικοινωνιών, γεγονός που έχει ενισχύσει σημαντικά τα εμπορικά του έσοδα.

Η πιο πρόσφατη επιχειρηματική συνεργασία του αφορά τη γνωστή καναδική εταιρεία μόδας Mackage, η οποία τον επέλεξε ως πρόσωπο της καμπάνιας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Η καμπάνια, που εντάσσεται στη δημιουργική σειρά Series 05 της εταιρείας, επικεντρώνεται σε τεχνικά ρούχα υψηλής απόδοσης, όπως ελαφριά μπουφάν, αδιάβροχες καμπαρντίνες και πολυλειτουργικά πανωφόρια που συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση και σύγχρονο σχεδιασμό.

Τα γυρίσματα της καμπάνιας πραγματοποιήθηκαν στη Βαρκελώνη, με τον Πολωνό επιθετικό να εμφανίζεται σε γνωστούς δρόμους της πόλης φορώντας κομμάτια της νέας συλλογής. Η φιλοσοφία της καμπάνιας συνοψίζεται στο σύνθημα «Protect Your Craft», που συνδέει την τεχνολογική ποιότητα των ρούχων με τη πειθαρχία, την ακρίβεια και την αφοσίωση που απαιτεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η περίπτωση του Λεβαντόφσκι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου αθλητή που αξιοποιεί τη φήμη και την επιτυχία του για να δημιουργήσει μια πολυδιάστατη επιχειρηματική πορεία. Με στρατηγικές επενδύσεις, ισχυρές συνεργασίες και προσεκτικά δομημένο προσωπικό brand, ο Πολωνός σταρ έχει ήδη θέσει τις βάσεις για μια ισχυρή παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο, ακόμη και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.