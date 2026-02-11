sports betsson
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
Ποδόσφαιρο 11 Φεβρουαρίου 2026, 08:12

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Το συμβόλαιο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με την Μπαρτσελόνα λήγει το καλοκαίρι, οι πιθανότητες να συνεχίσει ο 37χρονος διεθνής Πολωνός επιθετικός με τη φανέλα της τωρινής ομάδας του είναι ελάχιστες, όμως φαίνεται ότι δεν θα δυσκολευτεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Για να μην αναφέρουμε ότι ήδη έχει δρομολογήσει πορεία για το Σικάγο εκτός εάν…

Σύμφωνα με το Diario Sport είναι ορατό το ενδεχόμενο μετακόμισης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο MLS. Πιο συγκεκριμένα, ήδη έχει γίνει κίνηση από το Chicago Fire για να τον εντάξει στη δύναμή του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το φλερτ φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο, καθώς ο σύλλογος έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση διετούς συμβολαίου με ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απολαβές, ώστε να δελεάσει τον Πολωνό επιθετικό της Μπαρτσελόνα που δεν θέλει να σταματήσει την καριέρα του, ακόμα και αν οι Καταλανοί δεν θέλουν να τον κρατήσουν.

Ο Λεβαντόγσκι στέλνει μηνύματα ότι τους περιμένει, όμως δεν… ησυχάζει. Για αυτό είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ατζέντη του Πίνι Ζάχαβι όπως και το Chicago Fire εδώ και μήνες και με τους δυο (Λεβαντόφσκι και Ζάχαβι). Σύμφωνα με πληροφορίες ο σύλλογος του MLS προετοιμάζει το έδαφος εδώ και μήνες, φέρεται να μιλά από το καλοκαίρι με την πλευρά του Λεβαντόφσκι.

Το Chicago Fire βλέπει τον Λεβαντόφσκι σαν επένδυση. Οι ιθύνοντες της ομάδας θεωρούν ότι θα είναι ο παίκτης-βιτρίνα που θα απογειώσει όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εμπορικά το πρότζεκτ του συλλόγου, ακολουθώντας το μοντέλο άλλων μεγάλων ονομάτων που έχουν περάσει στο MLS τα τελευταία χρόνια. Παράδειγμα η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι.

Υπάρχει πιθανότητα η Μπαρτσελόνα να θελήσει κρατήσει τον Λεβαντόφσκι; Δύσκολη η απάντηση, αν και όπως αναφέραμε οι πιθανότητες είναι λίγες ωστόσο υπάρχουν. Εδώ υπάρχει και άλλη παράμετρος. Θα δεχθεί ο Λεβαντόφσκι να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα με μείωση αποδοχών όταν έχει υψηλή πρόταση για διετές συμβόλαιο;

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Λεβαντόφσκι έχει χάσει μέρος της πρωταγωνιστικής του θέσης στην φετινή Μπαρτσελόνα, καθώς έχει υποχωρήσει πίσω από τον Φεράν Τόρες στην ιεραρχία των σέντερ φορ. Παρ’ όλα αυτά, οι αριθμοί του παραμένουν αξιοσημείωτοι: 13 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός επιθετικός.

