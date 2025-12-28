Η «εντολή» της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – «Σταμάτα να βάζεις γκολ…»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι «άναψε φωτιές» στην Μπαρτσελόνα με τις δηλώσεις που έκανε για την πρώτη του χρονιά στην ομάδα της Βαρκελώνης, καθώς ο Πολωνός στράικερ ήταν κάτι… παραπάνω από αποκαλυπτικός.

Τα όσα υποστήριξε μάλιστα σήκωσαν μεγάλη… σκόνη, καθώς δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο πράγμα, να ζητά η διοίκηση μιας ομάδας από έναν παίκτη της, να σταματήσει να σκοράρει.

Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Πολωνού επιθετικού, σύμφωνα βέβαια με τα λεγόμενα του Λεβαντόφσκι.

Ο διεθνής σέντερ φορ πήρε μεταγραφή στην ομάδα της Βαρκελώνης το καλοκαίρι του 2022 με την ισπανική ομάδα να δίνει περίπου 45 εκατ. ευρώ στους Βαυαρούς για την απόκτηση του παίκτη.

Ο Λεβαντόφσκι ήταν εντυπωσιακός από την πρώτη του χρονιά με την φανέλα των Καταλανών, πετυχαίνοντας το ένα γκολ μετά το άλλο, αλλά αυτό κάπως… ανησύχησε τους ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα και υπάρχει εξήγηση.

Barcelona star claims he was ‘told not to score’ by club due to transfer clause 😯https://t.co/Gl0eztqcKQ pic.twitter.com/rrNW3qIJ9b — Mirror Football (@MirrorFootball) December 28, 2025

Στα… ψιλά γράμματα της συμφωνίας της Μπάρτσα με την Μπάγερν για την μεταγραφή του Πολωνού επιθετικού, υπήρχαν και κάποιες έξτρα πληρωμές από πλευράς «μπλαουγκράνα» σε περίπτωση που ο διεθνής στράικερ ξεπερνούσε κάποιον αριθμό γκολ.

Κι εδώ ξεκινά η αποκαλυπτική ιστορία του Λεβαντόφσκι, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε.

«Λίγο πριν το φινάλε της σεζόν, μου είπαν από την διοίκηση της Μπαρτσελόνα να περάσω από τα γραφεία του συλλόγου για μια συνάντηση.

Πήγα και είδα ότι με περίμενε ένα από τα κορυφαία στελέχη του συλλόγου, ο οποίος ασχολούνταν κυρίως με τα οικονομικά.

Θυμάμαι ότι μου είπαν πως θα ήταν καλύτερο για την ομάδα να μην συνεχίσω να σκοράρω, γιατί θα έπρεπε να δοθεί ένα έξτρα ποσό στην Μπάγερν, αν ξεπερνούσα τα 25 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ήταν ένα μπόνους που υπήρχε στην συμφωνία των δύο συλλόγων, ότι αν έβαζα 25 γκολ στην La Liga, η Μπαρτσελόνα θα έπρεπε να δώσει 2,5 εκατ. ευρώ επιπλέον στην Μπάγερν.

Είχα καταλάβει πως τα οικονομικά του συλλόγου δεν ήταν καλά και η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε να εξοικονομήσει χρήματα απ’ όπου μπορούσε».

Για την ιστορία, ο Πολωνός σέντερ φορ πέτυχε 23 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα, στην πρώτη του σεζόν με την φανέλα της Μπάρτσα και οι Καταλανοί δεν ήταν υποχρεωμένοι φυσικά να δώσουν το μπόντους στην Μπάγερν.

Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι με την ομάδα της Βαρκελώνης λήγει το καλοκαίρι, αλλά μέχρι στιγμής το τοπίο παραμένει «θολό», αναφορικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι πάντως δήλωσε «ήρεμος» για το θέμα του συμβολαίου του, επισημαίνοντας πως όλα θα γίνουν όταν πρέπει κι αυτό είναι σίγουρα κι ένα μήνυμα προς την διοίκηση του ισπανικού συλλόγου.