Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Η «εντολή» της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – «Σταμάτα να βάζεις γκολ…»
Η «εντολή» της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – «Σταμάτα να βάζεις γκολ…»

Ο Πολωνός σέντερ φορ ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για τα όσα έγιναν λίγο πριν το φινάλε της πρώτης του χρονιάς στην ομάδα της Βαρκελώνης

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι «άναψε φωτιές» στην Μπαρτσελόνα με τις δηλώσεις που έκανε για την πρώτη του χρονιά στην ομάδα της Βαρκελώνης, καθώς ο Πολωνός στράικερ ήταν κάτι… παραπάνω από αποκαλυπτικός.

Τα όσα υποστήριξε μάλιστα σήκωσαν μεγάλη… σκόνη, καθώς δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο πράγμα, να ζητά η διοίκηση μιας ομάδας από έναν παίκτη της, να σταματήσει να σκοράρει.

Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Πολωνού επιθετικού, σύμφωνα βέβαια με τα λεγόμενα του Λεβαντόφσκι.

Ο διεθνής σέντερ φορ πήρε μεταγραφή στην ομάδα της Βαρκελώνης το καλοκαίρι του 2022 με την ισπανική ομάδα να δίνει περίπου 45 εκατ. ευρώ στους Βαυαρούς για την απόκτηση του παίκτη.

Ο Λεβαντόφσκι ήταν εντυπωσιακός από την πρώτη του χρονιά με την φανέλα των Καταλανών, πετυχαίνοντας το ένα γκολ μετά το άλλο, αλλά αυτό κάπως… ανησύχησε τους ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα και υπάρχει εξήγηση.

Στα… ψιλά γράμματα της συμφωνίας της Μπάρτσα με την Μπάγερν για την μεταγραφή του Πολωνού επιθετικού, υπήρχαν και κάποιες έξτρα πληρωμές από πλευράς «μπλαουγκράνα» σε περίπτωση που ο διεθνής στράικερ ξεπερνούσε κάποιον αριθμό γκολ.

Κι εδώ ξεκινά η αποκαλυπτική ιστορία του Λεβαντόφσκι, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε.

«Λίγο πριν το φινάλε της σεζόν, μου είπαν από την διοίκηση της Μπαρτσελόνα να περάσω από τα γραφεία του συλλόγου για μια συνάντηση.

Πήγα και είδα ότι με περίμενε ένα από τα κορυφαία στελέχη του συλλόγου, ο οποίος ασχολούνταν κυρίως με τα οικονομικά.

Θυμάμαι ότι μου είπαν πως θα ήταν καλύτερο για την ομάδα να μην συνεχίσω να σκοράρω, γιατί θα έπρεπε να δοθεί ένα έξτρα ποσό στην Μπάγερν, αν ξεπερνούσα τα 25 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ήταν ένα μπόνους που υπήρχε στην συμφωνία των δύο συλλόγων, ότι αν έβαζα 25 γκολ στην La Liga, η Μπαρτσελόνα θα έπρεπε να δώσει 2,5 εκατ. ευρώ επιπλέον στην Μπάγερν.

Είχα καταλάβει πως τα οικονομικά του συλλόγου δεν ήταν καλά και η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε να εξοικονομήσει χρήματα απ’ όπου μπορούσε».

Για την ιστορία, ο Πολωνός σέντερ φορ πέτυχε 23 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα, στην πρώτη του σεζόν με την φανέλα της Μπάρτσα και οι Καταλανοί δεν ήταν υποχρεωμένοι φυσικά να δώσουν το μπόντους στην Μπάγερν.

Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι με την ομάδα της Βαρκελώνης λήγει το καλοκαίρι, αλλά μέχρι στιγμής το τοπίο παραμένει «θολό», αναφορικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι πάντως δήλωσε «ήρεμος» για το θέμα του συμβολαίου του, επισημαίνοντας πως όλα θα γίνουν όταν πρέπει κι αυτό είναι σίγουρα κι ένα μήνυμα προς την διοίκηση του ισπανικού συλλόγου.

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τρίτη την Άστον Βίλα και το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Πρέμιερ Λιγκ

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, το παιχνίδι του παραμένει ασταμάτητο και όσα πέτυχε μέσα στο 2025 -στα 30 του πια- αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε
«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη
Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο - Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

