Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

Μπορεί να υπάρχουν φήμες ότι ο Λεβαντάφσκι θα φύγει τον Ιανουάριο από την Μπαρτσελόνα, ακόμη και ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν, οι οποίες διαψεύστηκαν από τον ατζέντη του Πίνι Ζάχαβι, όμως αυτά τα σενάρια στάθηκαν αφορμή να πάρει δημόσια θέση για το μέλλον του. Ο Πολωνός άσος της Μπαρτσελόνα, στη συνέντευξη που έδωσε στο TVP Sport (μέσω Mundo Deportivo), παραδέχθηκε ότι η καριέρα του οδεύει προς τη λύση της, ενώ πρόσθεσε για το μέλλον του: «Είμαι ήρεμος. Δεν ξέρω πού θα είμαι ή τι θα θέλω να κάνω σε μερικούς μήνες. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα και δεν βιάζομαι».

Πάντως, άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα πάρει τις αποφάσεις του: «Σύντομα θα είμαι έτοιμος να αποφασίσω ποιο μονοπάτι θέλω να πάρω και θα δω ποιες είναι οι επιλογές μου».

Ο Λεβαντόφσκι αναφέρθηκε και στην τωρινή θητεία του στην Μπαρτσελόνα και η φράση ότι «η μεταγραφή και η ζωή σε μια διαφορετική κουλτούρα με άλλαξαν επίσης» μπορεί να ερμηνευτεί ότι θα ήθελε να συνεχίσει.

Στη συνέχεια, στην ίδια συνέντευξη, πρόσθεσε και ότι οι συμπαίκτες του τον αντιμετωπίζουν σαν πατέρα και όπως είπε «είναι αστείο αλλά είναι θετικό». Πιο συγκεκριμένα, τόνισε: «Με ενθαρρύνει πραγματικά να ξέρω ότι υπάρχουν τόσα πολλά νεαρά παιδιά κάτω των 18 στην Μπαρτσελόνα. Μου δίνουν αληθινή ώθηση ενέργειας. Νιώθω πολύ άνετα ανάμεσά τους. Θυμάμαι όταν ήμουν έφηβος και τι έκανα στην ηλικία τους. Είμαι μεγαλύτερος από τους γονείς κάποιων συμπαικτών μου. Με αντιμετωπίζουν σαν πατέρα. Είναι αστείο, αλλά πολύ θετικό».

Ακόμη, εξωτερίκευσε και κάποια συναισθήματά του καθώς δήλωσε:

-«Τα γκολ που πετυχαίνω είναι μια ατομική μάχη, κι εγώ παίζω ένα ομαδικό άθλημα. Η ομάδα μερικές φορές μας βοηθά να σκοράρουμε γκολ ή να κερδίζουμε τίτλους. Η περσινή σεζόν ήταν πολύ επιτυχημένη για μένα. Έβαλα πολλά γκολ και κέρδισα αρκετά τρόπαια, κάτι που επιβεβαιώνει ότι το επίπεδο του παιχνιδιού μου ήταν πολύ υψηλό».

-«Μετά από τόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, με πίεση και προσδοκίες, υπήρχαν στιγμές που χρειαζόμουν ένα εξωτερικό ερέθισμα. Έπρεπε να επανασυνδεθώ με νέα συναισθήματα. Με τον καιρό, απέκτησα μια νέα οπτική σε πολλά πράγματα».

-«Η καριέρα μου πλησιάζει στο τέλος της, αλλά όσο παίζω ακόμη ποδόσφαιρο, θέλω να το αξιοποιήσω στο έπακρο, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και συναισθηματικά. Θέλω να απολαμβάνω τη στιγμή και να παίρνω όσο περισσότερο μπορώ από αυτή».