«Διαμάχη στην Μπαρτσελόνα – Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι δεν μιλούν μεταξύ τους»

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για το παιχνίδι απέναντι στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (5/11, 22:00) για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League, ωστόσο η κατάσταση ενδέχεται να μην είναι τόσο καλή στα αποδυτήρια.

Το «Foot Mercato» ανήμερα του αγώνα με τους Βέλγους, αναφέρει πως δύο σημαντικοί παίκτες των «Μπλαουγκράνα» δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και δεν μιλάνε καθόλου στα αποδυτήρια. Ο λόγος για τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Τι συμβαίνει στην Μπαρτσελόνα

Ο Πολωνός στράικερ, που επέστρεψε στη διάθεση του Χάνσι Φλικ μετά τον τραυματισμό του, μίλησε στη συνέντευξη τύπου και δέχτηκε ερώτηση σχετικά με την εξωγηπεδική συμπεριφορά του 18χρονου, και στην απάντησή του ανέφερε ότι δεν έχει μιλήσει μαζί του εδώ και καιρό.

«Δεν μιλάω μαζί του εδώ και καιρό, και αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτόν. Χρειάζεται ηρεμία. Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου», ανέφερε ο 37χρονος, σε μία δήλωση που θα συζητηθεί.