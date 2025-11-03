Μπος: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά με Μπαρτσελόνα και Αρσεναλ»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Ολυμπιακό ο προπονητής της Αϊντχόφεν, Πίτερ Μπος, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (4/11, 22:00) των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Έπαιξαν πολύ καλά στο Champions League εναντίον της Μπαρτσελόνα και της Άρσεναλ. Είναι τολμηροί, άσκησαν μεγάλη πίεση και είχαν την καλύτερη δυνατή απόδοση εναντίον της Μπαρτσελόνα, μέχρι τη στιγμή που πήραν την κόκκινη κάρτα», ανέφερε αρχικά ο Μπος.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα είναι ένας φανταστικός αγώνας, με πολλά γκολ. Και οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν μπροστά και να πιέσουν ψηλά, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγουμε το σκοράρισμα. Θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Θα ήθελα να πω σε όλους: Ανοίξτε την τηλεόρασή σας, αν δεν θα είστε στο γήπεδο», κατέληξε ο Μπος.

Τους ποδοσφαιριστές της ολλανδικής ομάδας εκπροσώπησε ο Μάουρο Ζούνιορ, ο οποίος ανέφερε: «Περιμένω έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζεις εναντίον μιας ελληνικής ομάδας, ειδικά με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Κάθε αγώνας του Champions League είναι μια πρόκληση, είναι ξεχωριστός».

Και πρόσθεσε: «Η νίκη επί της Νάπολι ήταν πολύ σημαντική για εμάς. Μας έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση. Ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον αγώνα, οι τρεις βαθμοί είναι κρίσιμοι για εμάς», κατέληξε.