Τσικίνιο: «Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και με τη βοήθεια του κόσμου να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο, βράδυ Τρίτης (4/11, 22:00) την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα must win game για τους Πειραιώτες.

Τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Τσικίνιο, ο οποίος μίλησε για τη δυναμική των πρωταθλητών Ολλανδίας, για την άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στη Βαρκελώνη, ενώ απάντησε σε ερώτηση για το αν έχουν κάνει στην ομάδα τους υπολογισμούς για το πόσοι βαθμοί μπορούν να δώσουν την πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο:

Για το πώς περιμένουν το αυριανό παιχνίδι με την Αϊντχόφεν: «Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι όλα του Champions League. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι στο γήπεδό μας, μπροστά στον κόσμο μας, για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το γεγονός ότι με τον Μεντιλίμπαρ έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του και αν θέλει να σκοράρει στο αυριανό ματς: «Το κυριότερο είναι η ομάδα. Αν καταφέρω να σκοράρω ή να δώσω κάποια ασίστ θα είναι τέλειο, αλλά το θέμα είναι η ομάδα. Οποιος να σκοράρει, αν κερδίσουμε θα είναι το ίδιο. Αρκεί να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε».

Για τον αν είναι… τελικός το ματς με την Αϊντχόφεν και την κόκκινη που πήρε ο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα: «Είναι ένας… τελικός, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και τα 8 παιχνίδια στο Champions League τα αντιμετωπίζουμε ως τελικούς. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Οσον αφορά στην αποβολή του Έσε, δεν ήταν δίκαιο, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τη δουλειά του διαιτητή. Θα προσπαθήσουμε αύριο να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τα όσα γνωρίζει για την Αϊντχόφεν: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ επιθετική, ειδικά το 10άρι. Θα μας δυσκολέψει πολύ, όμως και εμείς έχουμε τις δικές μας δυνατότητες και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το αν έχουν κάνει υπολογισμούς για το πόσοι βαθμοί μπορούν να δώσουν την πρόκριση: «Δεν έχει νόημα να κάνεις υπολογισμούς όταν δεν εξαρτώνται τα πράγματα από σένα. Εμείς κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι με την Αϊντχόφεν. Ποτέ δεν ξέρες τι θα συμβεί στα επόμενα παιχνίδια, για να μπορέσεις να μπεις στην 24άδα».

Για το αν στην Ελλάδα έχουν αντιμετωπίσει κάποιο αντίπαλο σαν την Αϊντχόφεν: «Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που παίζει σαν την Αϊντχόφεν στην Ελλάδα. Είναι πολύ επιθετική και πολύ γρήγορη. Εμείς όμως δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, ανάλογα με τον αντίπαλο. Εχουμε τη δική μας ταυτότητα και περισσότερο μας νοιάζει τι θα κάνουμε εμείς».