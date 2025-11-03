sports betsson
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Τσικίνιο: «Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και με τη βοήθεια του κόσμου να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα»
Ποδόσφαιρο 03 Νοεμβρίου 2025 | 17:56

Τσικίνιο: «Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και με τη βοήθεια του κόσμου να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα»

Ο Τσικίνιο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για την League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο, βράδυ Τρίτης (4/11, 22:00) την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα must win game για τους Πειραιώτες.

Τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Τσικίνιο, ο οποίος μίλησε για τη δυναμική των πρωταθλητών Ολλανδίας, για την άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στη Βαρκελώνη, ενώ απάντησε σε ερώτηση για το αν έχουν κάνει στην ομάδα τους υπολογισμούς για το πόσοι βαθμοί μπορούν να δώσουν την πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο:

Για το πώς περιμένουν το αυριανό παιχνίδι με την Αϊντχόφεν: «Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι όλα του Champions League. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι στο γήπεδό μας, μπροστά στον κόσμο μας, για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το γεγονός ότι με τον Μεντιλίμπαρ έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του και αν θέλει να σκοράρει στο αυριανό ματς: «Το κυριότερο είναι η ομάδα. Αν καταφέρω να σκοράρω ή να δώσω κάποια ασίστ θα είναι τέλειο, αλλά το θέμα είναι η ομάδα. Οποιος να σκοράρει, αν κερδίσουμε θα είναι το ίδιο. Αρκεί να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε».

Για τον αν είναι… τελικός το ματς με την Αϊντχόφεν και την κόκκινη που πήρε ο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα: «Είναι ένας… τελικός, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και τα 8 παιχνίδια στο Champions League τα αντιμετωπίζουμε ως τελικούς. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Οσον αφορά στην αποβολή του Έσε, δεν ήταν δίκαιο, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τη δουλειά του διαιτητή. Θα προσπαθήσουμε αύριο να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τα όσα γνωρίζει για την Αϊντχόφεν: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ επιθετική, ειδικά το 10άρι. Θα μας δυσκολέψει πολύ, όμως και εμείς έχουμε τις δικές μας δυνατότητες και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το αν έχουν κάνει υπολογισμούς για το πόσοι βαθμοί μπορούν να δώσουν την πρόκριση: «Δεν έχει νόημα να κάνεις υπολογισμούς όταν δεν εξαρτώνται τα πράγματα από σένα. Εμείς κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι με την Αϊντχόφεν. Ποτέ δεν ξέρες τι θα συμβεί στα επόμενα παιχνίδια, για να μπορέσεις να μπεις στην 24άδα».

Για το αν στην Ελλάδα έχουν αντιμετωπίσει κάποιο αντίπαλο σαν την Αϊντχόφεν: «Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που παίζει σαν την Αϊντχόφεν στην Ελλάδα. Είναι πολύ επιθετική και πολύ γρήγορη. Εμείς όμως δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, ανάλογα με τον αντίπαλο. Εχουμε τη δική μας ταυτότητα και περισσότερο μας νοιάζει τι θα κάνουμε εμείς».

ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – ΟΦΗ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας. Ποιος είναι ο νεαρός ομογενής…

Σύνταξη
«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Σεβίλλης έχουν βάλει τον Ματίας Αλμέιδα σε δύσκολη θέση, με τη Mundo Deportivo να χαρακτηρίζει το επόμενο παιχνίδι κρίσιμο για το μέλλον του.

Σύνταξη
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να δουλεύουν, ενώ ο ίδιος βιοπορίζεται από τον γιο του…

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»
«Είμαι εμμονικός» 03.11.25

Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»

«Είναι όλα χαζομάρες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άντονι Χόπκινς αναφορικά με την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
2026 Vehicle Taxes Posted on myCAR Portal in Greece
English edition 03.11.25

2026 Vehicle Taxes Posted on myCAR Portal in Greece

Greek vehicle owners can access 2026 circulation taxes on the myCAR portal and pay by December 31, 2025. Late payments incur escalating fines, while electric and low-emission vehicles may be exempt from fees

Σύνταξη
Ισραήλ: Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»
Πρόταση του Μπεν - Γκβιρ 03.11.25

Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή του Ισραήλ το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»

Το σχετικό νομοσχέδιο υποστηρίζουν τόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ, τι απαιτείται για να γίνει νόμος του Ισραήλ

Σύνταξη
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην προκλητική παραδοχή πως δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο Γ. Καϊμακάμης λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο που εκτελούσε στον οργανισμό καθήκοντα αντιπροέδρου, προχώρησε ο Κ. Τσιάρας.

Σύνταξη
ΕΕ: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
Ανθρώπινες πόλεις 03.11.25

Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποίησε πως ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα εξέλιπε αν μειώνονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων
Ρώμη 03.11.25

Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων

Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στη Ρώμη για την διάσωση του εγκλωβισμένου εργάτη που βρίσκεται στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων που κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας στην Ιταλία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»
Αλγόριθμοι εναντίον σάρκας 03.11.25

Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»

Σε μία ιστορική εξέλιξη στα ραδιοφωνικά τσαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών η Xania Monet γίνεται η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπαίνει στα τσαρτς προκαλώντας ανησυχία σε όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπολοκατοχή
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπολοκατοχή

Η αστυνομία αναζητά σε όλη την Κρήτη τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορύζια -

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση – βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ – Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας
Χάος στα αεροδρόμια 03.11.25

Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση-βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ - Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν - Ο υπουργός Μεταφορών δεν αποκλείει το κλείσιμο του εναέριου χώρου των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Τάσεις και δυναμικές 03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
