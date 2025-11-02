Ο Τουρπέν σφυρίζει στο Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον Κλεμέν Τουρπέν να ορίζεται να «σφυρίξει» στο Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Βοηθοί του θα είναι οι Ντανός και Παζ, τέταρτος διαιτητής ο Μπουκέ, ενώ στο VAR οι Μπρισάρ και Ρενβίλ.

Ο Γάλλος έχει σφυρίξει ξανά στο παρελθόν παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν, στον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί 2-1, όμως είχαν πάρει την πρόκριση στους «16» του Europa League, τη σεζόν 2020-2021.

Ο Τουρπέν και οι ελληνικές ομάδες

Αυτή θα είναι η έκτη φορά που ο Ολυμπιακός θα έχει τον Τουρπέν σε αγώνα του. Στις προηγούμενες τέσσερις είχε τρεις νίκες (ΑΕΚ, Πόρτο, Φερεντσβάρος) και μία ισοπαλία με τη Γουλβς.

Στις 28/6/2020 «σφύριξε» στην εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ για τα playoffs με 2-1, στις 22/2/2024 ήταν στο Φερεντσβάρος-Ολυμπιακός 0-1 για το Conference League και στις 23/1/2025 ήταν στο Πόρτο-Ολυμπιακός 0-1 για το Europa League.

Τέλος, στις 12/3/2020 ήταν στο Ολυμπιακός-Γουλβς 1-1 για τους «16» του Europa League, όπου είχε αφήσει τους Πειραιώτες με δέκα παίκτες, αφού είχε αποβάλλει τον Ρούμπεν Σεμέδο.