H εξαιρετική φέτος Αϊντχόφεν έρχεται στο Καραϊσκάκη στο καλύτερο «φεγγάρι» της (vids)
Η Αϊντχόφεν ετοιμάζεται να επισκεφτεί το «Γ. Καραϊσκάκης» (4/11, 22:00) για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε μια εξαιρετική περίοδο για την ίδια στη φετινή σεζόν.
Μπορεί το Σάββατο (1/11, 20:00) ο Ολυμπιακός να δίνει ένα σημαντικό ματς για τη Super League, κόντρα στον Άρη, ωστόσο την ερχόμενη Τρίτη (4/11, 22:00) οι Πειραιώτες φιλοξενούν την Αϊντχόφεν για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα ματς με αρκετά μεγάλο «πρέπει».
Οι Ολλανδοί στα τελευταία ματς «πιάνουν» εξαιρετικά επίπεδα απόδοσης, έχουν πετύχει δύο μεγάλες νίκες επί Νάπολι και Φέγενορντ τις οποίες «φιλοδώρησε» με συνολικά εννέα γκολ, ενώ στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος πριν το ματς του Φαλήρου, η ομάδα του Πίτερ Μποζ έριξε πεντάρα στη Φορτούνα Σιτάρντ, επικρατώντας με 5-2 και ανέβηκε στην κορυφή του ολλανδικού πρωταθλήματος.
Αυτή τη στιγμή η PSV βρίσκεται στην 16η θέση στη βαθμολογία της League Phase του Champions League με 4 βαθμούς, καθώς εκτός από το τρίποντο επί των ναπολιτάνων μετράει κι ένα «Χ» (1-1) μέσα στη Γερμανία απέναντι στην Μπάγερ, αλλά και μια κακή εντός έδρας ήττα με 1-3 από τη βελγική Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Στην Eredivisie η Αϊχτχόφεν φιγουράρει στην κορυφή, με 28 βαθμούς υστερεί και στο +3 από τη Φέγενορντ, αλλά με ένα ματς παραπάνω.
Το αστέρι
Ο Ισμαΐλ Σαϊμπάρι είναι η «αιχμή του δόρατος» στο σκοράρισμα τη φετινή σεζόν για την Αϊχτχόφεν, με τον Μαροκινό (έχει και βελγική υπηκοότητα, με χώρα γέννησης την… Ισπανία) να έχει ήδη 10 γκολ και 1 ασίστ, σε 15 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, ο 24χρονος μέσος έχει πετύχει 5 γκολ στα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος και 1 κόντρα στη Νάπολι, την προηγούμενη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ismael Saibari produced one of the finest hat-tricks you’ll see all season over the weekend for PSV 🎩
The Moroccan winger has previously been linked with a move to Arsenal 👀 pic.twitter.com/5RzDd8DoJt
— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 27, 2025
Οι κακές αναμνήσεις
Δύο ματς έχει η προϊστορία του ζευγαριού Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν, στους «32» του Europa League της σεζόν 2020-21. Σε άδεια γήπεδα λόγω Covid, οι Πειραιώτες επικράτησαν 4-2 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηττήθηκαν στην Ολλανδία με 2-1, αλλά προκρίθηκαν τελικά στους «16»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει του σημερινού ματς με τον Άρη πως «ίσως το μυαλό και η σκέψη να πηγαίνει στο παιχνίδι με την PSV», ωστόσο θέλει οι παίκτες του να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο… σήμερα. Παρόλα αυτά ο ίδιος και οι συνεργάτες σίγουρα έχουν αναλύσει ήδη την Αϊντχόφεν, αλλά και τα… προβλήματα που θα φέρει στο Φάληρο, στο ματς της Τρίτης.
