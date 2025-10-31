Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ 5-2: ‘Ανετη νίκη και κορυφή πριν από ματς με τον Ολυμπιακό
Η Αϊντχόφεν έδειξε ότι είναι σε μεγάλη φόρμα, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (04/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Η Αϊντχόφεν είχε ένα άνετο βράδυ, επικρατώντας με 5-2 της Φορτούνα Σιτάρντ και ανέβηκε πρώτη στη βαθμολογία της Eredivisie, λίγες μέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (04/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League .
Ο Σαϊμπάρι πέτυχε τα δύο πρώτα τέρματα των γηπεδούχων(17′, 28′), καθαρίζοντας από νωρίς την δουλειά για τους Ολλανδούς. Το τρίτο γκολ ήρθε λίγο πριν το ημίχρονο από τον Ντένις Μαν (45′), με τη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.
Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ με τους Λόνβαϊκ (68′) και Σίρχαους (90′), ωστόσο η ομάδα του Μπος βρήκε ακόμα δύο τέρματα με Πέπι (84′), Τιλ (96′) και το 5-2 να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.
Αϊτχόφεν: Κόβαρ, Ντεστ,, Σούτεν (60′ Σιλντίλια), Γκασιορόβσκι, Σαλάχ-Εντίν (46′ Φλαμίνγκο), Τζούνιορ (60′ Πεπί), Φέρμαν, Μαν (77′ Μαϊρακτάρεβιτς), Πέρισιτς (60 Ντρούεχ), Σαϊμπάρι, Τιλ
