Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν και… εξαφανίζονται τα εισιτήρια για το σπουδαίο ματς με την Αϊντχόφεν
Champions League 29 Οκτωβρίου 2025 | 13:10

Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν και… εξαφανίζονται τα εισιτήρια για το σπουδαίο ματς με την Αϊντχόφεν

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, κόντρα στην Αϊντχόφεν (4/11, 22:00).

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν (4/11, 22:00), για την τέταρτη αγωνιστική της  League Phase του Champions League, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων την Πέμπτη (30/10).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στην PSV, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τρίτη 04/11 και ώρα 22:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet (www.olympiacos.org) από την Πέμπτη 30/10 και ώρα 16:00 έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet. Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Για λοιπές περιπτώσεις ανατρέξτε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους, η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα και ώρες 17:30 – 20:30 να επισκεφτούν τα εκδοτήρια (Στάδιο Καραϊσκακη – Θύρα 25). Αυστηρώς θα εξυπηρετούνται μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.ticketmaster.gr και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

– Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια).

– Παρακαλείστε να προσωποποιείτε το εισιτήριο σας προτού της άφιξη σας στο γήπεδο.

– Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας να αγοράζουν εισιτήρια ΜΟΝΟ από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.ticketmaster.gr και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

– Τονίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές σε αυτά δεν γίνονται.

Τιμές

45, 55, 70, 80, 100, 150, 300 (VIP), 350 (VVIP).

Μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας

Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας και μόνο αυτοί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριo τους έως και τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Για τις οδηγίες μεταβίβασης πατήστε εδώ. Στα εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων δεν γίνονται μεταβιβάσεις.

Πληροφορίες

ticketing@olympiacos.org

Κάρτα Φιλάθλου Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr.

Vita.gr
