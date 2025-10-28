Σταθερά πρώτος στα εισιτήρια της Super League ο Ολυμπιακός (pic)
Στην κορυφή της λίστας με τις ομάδες της Super League που κόβουν τα περισσότερα εισιτήρια παραμένει ο Ολυμπιακός.
Οι ομάδες της Super League φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα και αυτό φαίνεται από τον συνολικό αριθμό εισιτηρίων που έχουν «κοπεί» μέχρι και την όγδοη αγωνιστική. Μέχρι σήμερα έχουν κοπεί 398.146 συνολικά στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, με το μέσο όρο να είναι στα 7.806, ανά γήπεδο.
Όπως είναι φυσικό, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στη σχετική λίστα, αφού ανακοινώνει το ένα sold out μετά το άλλο, όπως αναμένεται να γίνει και στο προσεχές ματς με τον Άρη.
Ο έλεγχος των… εισιτηρίων των ομάδων της Superleague
Οι Πειραιώτες έχουν κόψει συνολικα σε τρία εντός έδρας ματς (η πρεμιέρα ήταν κεκλεισμένων των θυρών) 93.430 εισιτήρια, με μέσο όρο 31.143
Από’ κει και πέρα ακολουθεί η ΑΕΚ με 89.559 (μ.ό. 22.390) ο ΠΑΟΚ με 71.095 και μέσο όρο 17.774 και ο Παναθηναϊκός με 29536 (μ.ό. 9.845), που ολοκληρώνουν την καταμέτρηση του big-4.
Την πρώτη πεντάδα σε εισιτήρια συμπληρώνει η ΑΕΛ Novibet, που έχει «κόψει» συνολικά 27.866, με μέσο όρο 6.967 και ακολουθούν Άρης (σύνολο: 26.725, μέσος όρος: 6.681) και ΟΦΗ σύνολο: (12.593, μέσος όρος: 4.198).
Αναλυτικά η λίστα:
