Ολυμπιακός: Οδεύει προς νέο sold out με τον Άρη – Πόσα εισιτήρια έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη το Σάββατο (1/11, 20.00) και μετά την πολύ σημαντική νίκη επί της ΑΕΚ, οι οπαδοί του ετοιμάζονται να εξαντλήσουν.
- Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν - Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
- Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
- Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
- Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική της Super League (1/11, 20.00) με στόχο μία ακόμα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, χτίζοντας πάνω στην ψυχολογία που πήρε από την επικράτησή του επί της ΑΕΚ με 2-0.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού, ήταν αρωγός της προσπάθειας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παικτών και απέναντι στην Ένωση και ετοιμάζεται να κάνει ακόμα ένα sold out, στο παιχνίδι των Πειραιωτών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Έξι μέρες πριν από το παιχνίδι, ήδη 28.000 εισιτήρια έχουν κάνει… φτερά, έχοντας βρει κάτοχο, με το sold out να θεωρείται δεδομένο και να είναι ζήτημα χρόνου να ανακοινωθεί.
Αυτό θα είναι το 16ο σερί sold out για τον Ολυμπιακό στο Φαληρικό γήπεδο, με τον κόσμο να δείχνει την έμπρακτη και αμέριστη υποστήριξή του για ακόμα μία χρονιά στην ομάδα.
Μάλιστα μεγάλη είναι η ζήτηση που υπάρχει και για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Τετάρτης (29/10, 17:30) απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ για το Κύπελλο Ελλάδας Βetsson.
- Αγκάθα Κρίστι: Λύθηκε το μυστήριο του πρώτου της δημοσιευμένου έργου – «Χαμένο στο χρόνο»
- Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
- Υπουργείο Ανάπτυξης: Η αλήθεια για τους ελέγχους και τις τιμές
- Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
- Πότε φέρνει «σεισμογραφικό» η Chevron για Κρήτη και Πελοπόννησο
- Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις