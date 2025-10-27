Ολυμπιακός: Οδεύει προς νέο sold out με τον Άρη – Πόσα εισιτήρια έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική της Super League (1/11, 20.00) με στόχο μία ακόμα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, χτίζοντας πάνω στην ψυχολογία που πήρε από την επικράτησή του επί της ΑΕΚ με 2-0.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού, ήταν αρωγός της προσπάθειας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παικτών και απέναντι στην Ένωση και ετοιμάζεται να κάνει ακόμα ένα sold out, στο παιχνίδι των Πειραιωτών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Έξι μέρες πριν από το παιχνίδι, ήδη 28.000 εισιτήρια έχουν κάνει… φτερά, έχοντας βρει κάτοχο, με το sold out να θεωρείται δεδομένο και να είναι ζήτημα χρόνου να ανακοινωθεί.

Αυτό θα είναι το 16ο σερί sold out για τον Ολυμπιακό στο Φαληρικό γήπεδο, με τον κόσμο να δείχνει την έμπρακτη και αμέριστη υποστήριξή του για ακόμα μία χρονιά στην ομάδα.

Μάλιστα μεγάλη είναι η ζήτηση που υπάρχει και για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Τετάρτης (29/10, 17:30) απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ για το Κύπελλο Ελλάδας Βetsson.