«Καμίνι» το Καραϊσκάκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ – 15ο σερί sold out (vids, pics)

Κατάμεστο είναι το Καραϊσκάκη σε ένα ακόμη φετινό παιχνίδι, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να έχει κάνει καμίνι το σπίτι των «ερυθρόλευκων», που υποδέχονται την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών έχουν αρχίσει να δημιουργούν τρομερή ατμόσφαιρα αρκετές ώρες πριν την ώρα έναρξης του μεγάλου αγώνα, κατά τον οποίο η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κυνηγήσει ένα μεγάλο αποτέλεσμα, ώστε να επιστρέψει στις νίκες, να πάρει τους απαραίτητους τρεις βαθμούς στη μάχη του τίτλου και παράλληλα να ανεβάσει ξανά την ψυχολογία της σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της σεζόν.

Το 15ο σερί

Αξίζει να σημειωθεί πως τα εισιτήρια του ντέρμπι έχουν… κάνει φτερά από το απόγευμα της Παρασκευής, όταν και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν. Βεβαίως, τονίζεται επίσης ότι αυτό είναι το 15ο συνεχόμενο σερί sold out στην έδρα του Ολυμπιακού, με τον κόσμο να αποδεικνύει έμπρακτα την στήριξη και την αφοσίωσή του στην ομάδα, παραμένοντας ο πολυτιμότερος, «δωδέκατος» παίκτης της.

Υπενθυμίζεται η αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Καμπελά, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.