Με τον Λούκα Γιόβιτς και τον Δημήτρη Καλοσκάμη στο αρχικό σχήμα οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Σέρβος προπονητής τοποθετεί τον Στρακόσα μπροστά από την εστία. Δεξιά τον Ρότα, αριστερά τον Πενράις, στόπερ τους Βίντα, Ρέλβας στην άμυνα. Έχει κεντρικά χαφ τους Μαρίν, Πινέδα, με τον Μάνταλο να παίζει μπροστά τους, αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Καλοσκάμης και στην κορυφή ο Λούκα Γιόβιτς.

Λογικά μια 4-3-3 εκδοχή που βεβαίως μένει να αποδειχθεί στο γήπεδο. Διότι ο Κοϊτα θα μπορούσε να παίξει και στην κορυφή του ρόμβου σε μια 4-4-2 παραλλαγή με τον Καλοσκάμη να συμπληρώνει τον Γιοβιτς στην επίθεση.