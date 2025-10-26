Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ντέρμπι

Με μια σημαντική έκπληξη περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την ΑΕΚ, στο Φάληρο. Ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζοντας όλα τα δεδομένα επέλεξε για πρώτη φορά φέτος σχηματισμό 4-4-2 για τον Ολυμπιακό. Με τον Μεχντί Ταρέμι να είναι ο παρτενέρ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Πιο συγκεκριμένα ο Βάσκος σε μια βραδιά δίχως τον Τσικίνιο στο αρχικό σχήμα επέλεξε να προσθέσει τον Ιρανό φορ στο πλάνο του αλλάζοντας τα δεδομένα γύρω από το… κιτρινόμαυρο κουτί. Την ίδια στιγμή επιστρατεύει τον Ρεμί Καμπελά αντί του Ζέλσον Μαρτίνς στο δεξί άκρο και φυσικά διατηρεί τον Ντανιέλ Ποντένσε αριστερά.

Στη μεσαία γραμμή δύο ανασταλτικοί χαφ, ο Ντάνι Γκαρθία και ο Σαντιάγκο Έσε καλούνται να δώσουν ισοροπία ενώ στην ευθεία της άμυνας ο Μπρούνο αντικαθιστά τον τραυματία Ορτέγκα. Ο Νιγηριανός θα έχει την ευθύνη στον αριστερό διάδρομο. Απέναντι θα είναι ο Κοστίνια και σε ρόλο στόπερ το γνωστό δίδυμο Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Καμπελά, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #OLYAEK #slgr — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2025

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Μάνσα, Γιαζιτζί, Μουζακίτης, Πνευμονίδης.