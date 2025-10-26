Μεγάλο ντέρμπι στο Καραϊσκάκη: Ολυμπιακός – ΑΕΚ με το… βλέμμα στην Τούμπα

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα απόψε (26/10, 21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, στο ντέρμπι της όγδοης αγωνιστικής της Super League.

Αμφότερες οι δύο ομάδες είναι στους 16 βαθμούς και θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει τουλάχιστον στο -1 από τον ΠΑΟΚ, που νωρίτερα (19:30) κοντράρεται εντός έδρας με τον Βόλο.

Με απουσίες ο Ολυμπιακός, πρόλαβε το ντέρμπι ο Γιόβιτς

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του 24 ποδοσφαιριστές για το ντέρμπι με τους κιτρινόμαυρους, με τον Τσικίνιο να είναι κανονικά στην αποστολή, παρά το γεγονός ότι είχε βγει με αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα. Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ενώ κανονικά στις επιλογές του Βάσκου είναι και ο Ροντινέι.

Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζεται ο Ζέλσον Μαρτίνς, που έμεινε εκτός αποστολής, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, όπου επίσης έγινε αλλαγή στη Βαρκελώνη για να περάσει στη θέση του ο Μπρούνο. Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Από την άλλη, ο Νίκολιτς δεν ανακοίνωσε αποστολή, όπως συνηθίζει, αλλά θα όπως έγινε γνωστό θα έχει στη διάθεσή του τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος στράικερ χτύπησε στον αγκώνα στο ματς της ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν, αλλά όλα δείχνουν ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκη» καθώς προπονήθηκε σήμερα με την Ένωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το χτύπημα, ο Γιόβιτς είχε δεμένο το χέρι του, όμως όπως φαίνεται, το χτύπημα δεν ήταν κάτι σοβαρό και έτσι ο Σέρβος επιθετικός αναμένεται να παίξει στο κρίσιμο ματς εκτός έδρας με τους ερυθρόλευκους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Η βαθμολογία:

H επόμενη αγωνιστική (9η):

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)

Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου