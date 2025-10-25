Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στην ΑΕΚ< με τους Τσικίνιο και Ροντινέι να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Εκτός έμειναν Μαρτίνς και Ορτέγκα.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League (26/10, 21:00). Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την Ένωση στο κατάμεστο φαληρικό γήπεδο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς.
Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του 24 ποδοσφαιριστές για το ντέρμπι με τους κιτρινόμαυρους, με τον Τσικίνιο να είναι κανονικά στην αποστολή, παρά το γεγονός ότι είχε βγει με αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα. Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ενώ κανονικά στις επιλογές του Βάσκου είναι και ο Ροντινέι.
Από εκεί και πέρα, για το ματς με την ΑΕΚ δεν υπολογίζεται ο Ζέλσον Μαρτίνς, που έμεινε εκτός αποστολής, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, όπου επίσης έγινε αλλαγή στη Βαρκελώνη για να περάσει στη θέση του ο Μπρούνο.
Αξίζει να σημειωθεί πως κανονικά στην αποστολή είναι και οι Μάντσα, Γιαζιτζί και Καμπελά, οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και δεν αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
