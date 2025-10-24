Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε οτι τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ εξαντλήθηκαν

Ένα ακόμη sold out είναι γεγονός! Το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Κυριακής (26/10, 21:00) με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League στο «Γ. Καραϊσκάκης», έχουν εξαντληθεί!

Έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του θα έχουν την μαζική και συμπαράσταση των οπαδών τους για μία ακόμη φορά, καθώς το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.

Να διευκρινίσουμε ότι απομένουν μόνο μερικές δεκάδες στις θες VVIP, όμως κι αυτά θεωρείται πως είναι θέμα χρόνου να βρουν κατόχους.

Να σημειώσουμε επίσης πως αυτό είναι το 15ο sold out για τον Ολυμπιακό από τον περασμένο Γενάρη, δείγμα της αφοσίωσης των ερυθρόλευκων οπαδών στην ομάδα τους.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός