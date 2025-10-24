sports betsson
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού επισκέφτηκε το υπερσύγχρονο Μουσείο του συλλόγου και άπαντες έμειναν εντυπωσιασμένοι από αυτά που είδαν.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την εμπειρία του στο Μουσείο, ενθάρρυνε τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας να πάει να το επισκεφτεί και αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Μάιο του 2024.

YouTube thumbnail

Για την κατάκτηση του Conference League: «Ήταν μία αξέχαστη χρονιά, είχε τα πάντα. Αυτό που κάναμε με τη Μακάμπι ειδικά ήταν πιστεύω ένα πάτημα τεράστιο και το πιστέψαμε πολύ περισσότερο. Εντάξει αυτό το τρόπαιο θα μείνει αξέχαστο σε όλους μας, σε όλο τον Ολυμπιακό, σε όλο τον σύλλογο, σε όλους εμάς που το ζήσαμε από μέσα. Οπότε ήταν μία εμπειρία την οποία πραγματικά εύχομαι κάποια στιγμή να την ξαναζήσουμε, αλλά είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό το τρόπαιο».

Για το αν υπάρχει κάτι που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από οτιδήποτε άλλο στο Μουσείο του Ολυμπιακού: «Όχι, γενικά έχει γίνει μία πάρα πολύ όμορφη δουλειά, διότι κι εμείς οι νέοι μαθαίνουμε τα παλιά και οι παλιοί προφανώς θυμούνται όλες αυτές τις εμπειρίες που είχαν ζήσει. Είναι ένα Μουσείο με πολλή αγάπη, φαίνεται, και εμείς που το ζούμε καθημερινά στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι είναι γενικά μία ομάδα με πολλούς οπαδούς, με πολλή αγάπη, με αφοσίωση και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας γενικά».

Για το αν αξίζει να επισκεφτεί το Μουσείο ο κόσμος του Ολυμπιακού: «Αξίζει πάρα πολύ να το δουν, πραγματικά είναι πολύ όμορφο, γιατί έβλεπα κάποια στιγμιότυπα από παλιούς αγώνες που έβλεπα κι εγώ σαν μικρός και εντάξει προφανώς σε φέρνει σε μία θέση πολύ όμορφη γιατί θυμάσαι αναμνήσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ακόμα όταν βλέπεις και τον εαυτό σου είναι κάτι εξαιρετικό και κάτι συναρπαστικό. Οπότε, ναι, νομίζω αξίζει πάρα πολύ, έστω για μία φορά να έρθουν να δουν αυτό το Μουσείο γιατί είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται».

Για το αν έχει συνειδητοποιήσει ότι σε αυτό το Μουσείο θα τον βλέπουν οι επόμενες γενεές, τα εγγόνια του και τα δισέγγονά του: «Όχι, νομίζω αυτό το συνειδητοποιείς μετά από πολλά χρόνια. Έρχονται και παλιοί ποδοσφαιριστές εδώ και βλέπουν τον εαυτό τους σε μία τοιχογραφία, με τα τρόπαια.

Γενικά έτσι όπως έχει γίνει με την τεχνολογία, βλέπουν τον εαυτό τους κλπ, οπότε νομίζω μετά από χρόνια θα συνειδητοποιήσουμε κι εμείς το τι καταφέραμε και όταν έρθουμε μετά από κάποια χρόνια και δούμε αυτό το βίντεο (σ.σ. της κατάκτησης του Conference) που είναι συναρπαστικό και που σου φέρνει πολλά συναισθήματα κατά τη διάρκεια του βίντεο. Νομίζω εκεί θα συνειδητοποιήσουμε τι είχαμε κάνει και το πόσο υπερήφανοι μπορεί να είμαστε και για τους εαυτούς μας και νομίζω γενικά για όλο τον σύλλογο, για τους οπαδούς και για όλο τον Ολυμπιακό».

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουέστ Χαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισκέφθηκε το Μουσείο του Ολυμπιακού με την ομάδα του, συγκινήθηκε βλέποντας -για πρώτη φορά- τις εικόνες της κατάκτησης του Conference και τόνισε ότι χωρίς τον… προηγούμενο αιώνα «ζωής», τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό!

Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)

Ο Μουζακίτης, με την επίσκεψή του στο μουσείο, θυμήθηκε στιγμές από την κατάκτηση του Youth League και τόνισε «ότι πάντα στο μυαλό μας ήταν η νίκη και τα τρόπαια». Ο Ορτέγκα εντυπωσιάστηκε από τα πολλά τρόπαια.

Καρεμπέ: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπορούμε να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Καρεμπέ: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπορούμε να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε δηλώσεις στην επίσκεψη της ομάδας του Ολυμπιακού στο Μουσείο του συλλόγου, μιλώντας για τις στιγμές που έζησε αλλά και τη νοοτροπία των Πειραιωτών.

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25

Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική - Φόβος για κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

