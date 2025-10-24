Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού επισκέφτηκε το υπερσύγχρονο Μουσείο του συλλόγου και άπαντες έμειναν εντυπωσιασμένοι από αυτά που είδαν.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την εμπειρία του στο Μουσείο, ενθάρρυνε τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας να πάει να το επισκεφτεί και αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Μάιο του 2024.

Για την κατάκτηση του Conference League: «Ήταν μία αξέχαστη χρονιά, είχε τα πάντα. Αυτό που κάναμε με τη Μακάμπι ειδικά ήταν πιστεύω ένα πάτημα τεράστιο και το πιστέψαμε πολύ περισσότερο. Εντάξει αυτό το τρόπαιο θα μείνει αξέχαστο σε όλους μας, σε όλο τον Ολυμπιακό, σε όλο τον σύλλογο, σε όλους εμάς που το ζήσαμε από μέσα. Οπότε ήταν μία εμπειρία την οποία πραγματικά εύχομαι κάποια στιγμή να την ξαναζήσουμε, αλλά είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό το τρόπαιο».

Για το αν υπάρχει κάτι που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από οτιδήποτε άλλο στο Μουσείο του Ολυμπιακού: «Όχι, γενικά έχει γίνει μία πάρα πολύ όμορφη δουλειά, διότι κι εμείς οι νέοι μαθαίνουμε τα παλιά και οι παλιοί προφανώς θυμούνται όλες αυτές τις εμπειρίες που είχαν ζήσει. Είναι ένα Μουσείο με πολλή αγάπη, φαίνεται, και εμείς που το ζούμε καθημερινά στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι είναι γενικά μία ομάδα με πολλούς οπαδούς, με πολλή αγάπη, με αφοσίωση και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας γενικά».

Για το αν αξίζει να επισκεφτεί το Μουσείο ο κόσμος του Ολυμπιακού: «Αξίζει πάρα πολύ να το δουν, πραγματικά είναι πολύ όμορφο, γιατί έβλεπα κάποια στιγμιότυπα από παλιούς αγώνες που έβλεπα κι εγώ σαν μικρός και εντάξει προφανώς σε φέρνει σε μία θέση πολύ όμορφη γιατί θυμάσαι αναμνήσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ακόμα όταν βλέπεις και τον εαυτό σου είναι κάτι εξαιρετικό και κάτι συναρπαστικό. Οπότε, ναι, νομίζω αξίζει πάρα πολύ, έστω για μία φορά να έρθουν να δουν αυτό το Μουσείο γιατί είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται».

Για το αν έχει συνειδητοποιήσει ότι σε αυτό το Μουσείο θα τον βλέπουν οι επόμενες γενεές, τα εγγόνια του και τα δισέγγονά του: «Όχι, νομίζω αυτό το συνειδητοποιείς μετά από πολλά χρόνια. Έρχονται και παλιοί ποδοσφαιριστές εδώ και βλέπουν τον εαυτό τους σε μία τοιχογραφία, με τα τρόπαια.

Γενικά έτσι όπως έχει γίνει με την τεχνολογία, βλέπουν τον εαυτό τους κλπ, οπότε νομίζω μετά από χρόνια θα συνειδητοποιήσουμε κι εμείς το τι καταφέραμε και όταν έρθουμε μετά από κάποια χρόνια και δούμε αυτό το βίντεο (σ.σ. της κατάκτησης του Conference) που είναι συναρπαστικό και που σου φέρνει πολλά συναισθήματα κατά τη διάρκεια του βίντεο. Νομίζω εκεί θα συνειδητοποιήσουμε τι είχαμε κάνει και το πόσο υπερήφανοι μπορεί να είμαστε και για τους εαυτούς μας και νομίζω γενικά για όλο τον σύλλογο, για τους οπαδούς και για όλο τον Ολυμπιακό».