Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)
Ποδόσφαιρο 24 Οκτωβρίου 2025 | 21:29

Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισκέφθηκε το Μουσείο του Ολυμπιακού με την ομάδα του, συγκινήθηκε βλέποντας -για πρώτη φορά- τις εικόνες της κατάκτησης του Conference και τόνισε ότι χωρίς τον… προηγούμενο αιώνα «ζωής», τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό!

Σύνταξη
Σύσσωμη η ομάδα του Ολυμπιακού επισκέφθηκε την Παρασκευή το Μουσείο του συλλόγου στο Καραϊσκάκη. Οι «ερυθρόλευκοι» έζησαν από κοντά τον θρυλικό αιώνα ζωής του συλλόγου, είδαν τα μυθικά επιτεύγματα του παρελθόντος αλλά και όσα οι ίδιοι πρόσθεσαν σε αυτά. Ο «στρατηγός» της ομάδας, ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πια ένα κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία της ομάδας, «δεμένος» με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.

Κατά την αναχώρηση της ομάδας, ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για την εμπειρία της επίσκεψης στο καταπληκτικό Μουσείο των «ερυθρόλευκων» και… αποκάλυψε ότι εκεί είδε για πρώτη φορά σε επανάληψη όσα έζησε στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας με την κατάκτηση του Europa Conference League, του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι χωρίς την προηγούμενη μυθική ιστορία του Ολυμπιακού, τίποτα από όσα αυτός και οι παίκτες του πέτυχαν -και συνεχίζουν να πετυχαίνουν- δεν θα ήταν εφικτό…

YouTube thumbnail

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο του Ολυμπιακού:

Για την παρουσία του στο Μουσείο ως προπονητής της ομάδας που κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό Κύπελλο, 100 χρόνια ιστορίας έχουν πάρα πολλά πράγματα να δείξουν, έχει αγώνες και κύπελλα που κέρδισαν πολλοί άλλοι πριν από εμάς, έχει έναν τεράστιο αριθμό τροπαίων και πολλά πράγματα να δείξει από την ιστορία του Ολυμπιακού που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αγώνες που παίξαμε και κερδίσαμε, αγώνες που χάσαμε και θέλαμε πολύ να είχαμε κερδίσει αλλά δεν τα καταφέραμε και που ωστόσο έμειναν όλα αυτά που σε έκαναν πιο δυνατό για να προχωρήσεις μετά, έτσι ώστε να φτάσεις σε αυτό το ευρωπαϊκό κύπελλο. Αυτό δεν θα ερχόταν αν δεν υπήρχε όλη αυτή η ιστορία των 100 χρόνων».

Για το αν του έχει κάνει εντύπωση κάτι από όλα αυτά που είδε στο Μουσείο του Ολυμπιακού: «Είδα πράγματα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, το μουσείο είναι πλήρες. Είναι ένα μουσείο ολοκληρωμένο που δείχνει μία ιστορία και παρόλο που εμείς περάσαμε κάπως γρήγορα, υπάρχουν στοιχεία που αξίζει να σταθείς να δεις παίκτες που πέρασαν από εδώ και τους έχουμε όλοι στο μυαλό μας ως παίκτες του Ολυμπιακού, που τώρα όμως ξαναθυμόμαστε. Ειδικά εκείνοι που έχουν έρθει τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουν πόσο μεγάλοι παίκτες έχουν περάσει από δω. Βλέπουν σημεία της ιστορίας που είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά. Όλα αυτά σε κάνουν να θες να ζεις και να ξαναζείς την ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία να μπορείς να στέκεσαι σε κάποια σημεία και να μπορείς να θυμάσαι μεγάλες στιγμές που έχουν περάσει».

Για το πώς αισθάνθηκε βλέποντας ξανά όλη την πορεία της ομάδας του μέχρι και την κατάκτηση του Conference League: «Όχι μια φορά ακόμη! Είναι η πρώτη φορά που βλέπω εικόνες από εκείνο τον τελικό. Η αλήθεια είναι πως δεν συνηθίζω να ξαναβλέπω τι έχει συμβεί. Δεν στέκομαι σε πράγματα που συνέβησαν, ούτε σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ούτε σε αυτό το παιχνίδι που κερδίσαμε. Δεν είχα ξαναδεί τις εικόνες. Ήταν η πρώτη φορά γιατί δεν μου αρέσει γενικά να βλέπω τον εαυτό μου, τι έχω κάνει και τι έχω κερδίσει. Σήμερα είδα αυτές τις εικόνες και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό».

Για το ότι λατρεύεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού και το τι θα ήθελε να πει στον κόσμο βλέποντας αυτό το Μουσείο: «Κατ αρχάς θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα μουσείο μόνο ποδοσφαίρου, έχει πράγματα να δεις και από τα άλλα τμήματα, έχει όλα τα τρόπαια που έχουν κατακτηθεί. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι όποιος έρθει, να έχει χρόνο μπροστά του. Αν και φαίνεται ότι μπορείς να το γυρίσεις γρήγορα, ωστόσο μπορείς να σταθείς και να παρακολουθήσεις με μεγάλη προσοχή και να ξαναθυμηθείς πράγματα της ιστορίας ολόκληρου του συλλόγου. Να έχουν χρόνο μπροστά τους γιατί πραγματικά μπορεί να παθιαστείς και να μείνεις».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

World
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 24.10.25

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουέστ Χαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)

Ο Μουζακίτης, με την επίσκεψή του στο μουσείο, θυμήθηκε στιγμές από την κατάκτηση του Youth League και τόνισε «ότι πάντα στο μυαλό μας ήταν η νίκη και τα τρόπαια». Ο Ορτέγκα εντυπωσιάστηκε από τα πολλά τρόπαια.

Σύνταξη
Καρεμπέ: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπορούμε να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Καρεμπέ: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπορούμε να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε δηλώσεις στην επίσκεψη της ομάδας του Ολυμπιακού στο Μουσείο του συλλόγου, μιλώντας για τις στιγμές που έζησε αλλά και τη νοοτροπία των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Βάιος Μπαλάφας
Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
