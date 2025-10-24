Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)

Σύσσωμη η ομάδα του Ολυμπιακού επισκέφθηκε την Παρασκευή το Μουσείο του συλλόγου στο Καραϊσκάκη. Οι «ερυθρόλευκοι» έζησαν από κοντά τον θρυλικό αιώνα ζωής του συλλόγου, είδαν τα μυθικά επιτεύγματα του παρελθόντος αλλά και όσα οι ίδιοι πρόσθεσαν σε αυτά. Ο «στρατηγός» της ομάδας, ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πια ένα κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία της ομάδας, «δεμένος» με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.

Κατά την αναχώρηση της ομάδας, ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για την εμπειρία της επίσκεψης στο καταπληκτικό Μουσείο των «ερυθρόλευκων» και… αποκάλυψε ότι εκεί είδε για πρώτη φορά σε επανάληψη όσα έζησε στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας με την κατάκτηση του Europa Conference League, του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι χωρίς την προηγούμενη μυθική ιστορία του Ολυμπιακού, τίποτα από όσα αυτός και οι παίκτες του πέτυχαν -και συνεχίζουν να πετυχαίνουν- δεν θα ήταν εφικτό…

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο του Ολυμπιακού:

Για την παρουσία του στο Μουσείο ως προπονητής της ομάδας που κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό Κύπελλο, 100 χρόνια ιστορίας έχουν πάρα πολλά πράγματα να δείξουν, έχει αγώνες και κύπελλα που κέρδισαν πολλοί άλλοι πριν από εμάς, έχει έναν τεράστιο αριθμό τροπαίων και πολλά πράγματα να δείξει από την ιστορία του Ολυμπιακού που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αγώνες που παίξαμε και κερδίσαμε, αγώνες που χάσαμε και θέλαμε πολύ να είχαμε κερδίσει αλλά δεν τα καταφέραμε και που ωστόσο έμειναν όλα αυτά που σε έκαναν πιο δυνατό για να προχωρήσεις μετά, έτσι ώστε να φτάσεις σε αυτό το ευρωπαϊκό κύπελλο. Αυτό δεν θα ερχόταν αν δεν υπήρχε όλη αυτή η ιστορία των 100 χρόνων».

Για το αν του έχει κάνει εντύπωση κάτι από όλα αυτά που είδε στο Μουσείο του Ολυμπιακού: «Είδα πράγματα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, το μουσείο είναι πλήρες. Είναι ένα μουσείο ολοκληρωμένο που δείχνει μία ιστορία και παρόλο που εμείς περάσαμε κάπως γρήγορα, υπάρχουν στοιχεία που αξίζει να σταθείς να δεις παίκτες που πέρασαν από εδώ και τους έχουμε όλοι στο μυαλό μας ως παίκτες του Ολυμπιακού, που τώρα όμως ξαναθυμόμαστε. Ειδικά εκείνοι που έχουν έρθει τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουν πόσο μεγάλοι παίκτες έχουν περάσει από δω. Βλέπουν σημεία της ιστορίας που είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά. Όλα αυτά σε κάνουν να θες να ζεις και να ξαναζείς την ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία να μπορείς να στέκεσαι σε κάποια σημεία και να μπορείς να θυμάσαι μεγάλες στιγμές που έχουν περάσει».

Για το πώς αισθάνθηκε βλέποντας ξανά όλη την πορεία της ομάδας του μέχρι και την κατάκτηση του Conference League: «Όχι μια φορά ακόμη! Είναι η πρώτη φορά που βλέπω εικόνες από εκείνο τον τελικό. Η αλήθεια είναι πως δεν συνηθίζω να ξαναβλέπω τι έχει συμβεί. Δεν στέκομαι σε πράγματα που συνέβησαν, ούτε σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ούτε σε αυτό το παιχνίδι που κερδίσαμε. Δεν είχα ξαναδεί τις εικόνες. Ήταν η πρώτη φορά γιατί δεν μου αρέσει γενικά να βλέπω τον εαυτό μου, τι έχω κάνει και τι έχω κερδίσει. Σήμερα είδα αυτές τις εικόνες και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό».

Για το ότι λατρεύεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού και το τι θα ήθελε να πει στον κόσμο βλέποντας αυτό το Μουσείο: «Κατ αρχάς θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα μουσείο μόνο ποδοσφαίρου, έχει πράγματα να δεις και από τα άλλα τμήματα, έχει όλα τα τρόπαια που έχουν κατακτηθεί. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι όποιος έρθει, να έχει χρόνο μπροστά του. Αν και φαίνεται ότι μπορείς να το γυρίσεις γρήγορα, ωστόσο μπορείς να σταθείς και να παρακολουθήσεις με μεγάλη προσοχή και να ξαναθυμηθείς πράγματα της ιστορίας ολόκληρου του συλλόγου. Να έχουν χρόνο μπροστά τους γιατί πραγματικά μπορεί να παθιαστείς και να μείνεις».