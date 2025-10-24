Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα και ένα από αυτά είναι η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Μουσείου, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του «ερυθρόλευκου» κοινού.

Κάπως έτσι, το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του ποδοσφαιρικού τμήματος επισκέφτηκαν το θρυλικό Μουσείο και είδαν από κοντά την ιστορία του συλλόγου και έπαθαν… πλάκα.

Η είσοδος του Ολυμπιακού στο Μουσείο

Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα «τρελάθηκε» με το υπερσύγχρονο Μουσείο, που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός.

Ιδιαίτερη στιγμή όταν παίκτες και επιτελείο είδαν μαζί την ταινία για την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπαίων, τη σεζόν 2023-24, αλλά και όταν βρέθηκαν μπροστά στα τρόπαια του Conference και Youth League.

Όπως μπορεί να δει κανείς, όλοι οι ποδοσφαιριστές παρακολουθούν με ενθουσιασμό τον χώρο, όπου υπάρχουν και οι μεγάλες εκπλήξεις του Μουσείου, με τη συγκίνηση να είναι μεγάλη στα πρόσωπα των Πειραιωτών, τόσο για την ιστορία της ομάδας, αλλά και για την ιστορική κατάκτηση των δύο ευρωπαϊκών τροπαίων (Europa Conference League, Youth League).

Νωρίτερα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του προπονήθηκαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενόψει του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ και αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επισκέφθηκαν τον χώρο που πρεσβεύει την ιστορία του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε το θρυλικό Μουσείο – Δείτε βίντεο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωτογραφήθηκε μαζί με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, αλλά και τους συνεργάτες του στο Μουσείο, δίπλα στο τρόπαιο του Europa Conference League.

Οι ερυθρόλευκοι παίζουν στον ιδιαίτερο και εντυπωσιακό χώρο του Μουσείου «Robokeeper»

Ο Ροντινέι διασκέδασε στους εντυπωσιακούς χώρους του Μουσείου, ενώ όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο, ο Βραζιλιάνος μπακ, μαζί με τους Ελ Κααμπί, Τζολάκη, αλλά και τους υπόλοιπους ερυθρόλευκους παρακολουθούν με δέος την ταινία για την κατάκτηση του Conference.