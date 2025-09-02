Ο Ντάνιελ Ποντένσε με τα «ερυθρόλευκα» στο Μουσείο του Ολυμπιακού (pics)
Δείτε φωτογραφίες του Ντανιέλ Ποντένσε με τα ερυθρόλευκα, στο νέο υπερσύγχρονο Μουσείο του Ολυμπιακού.
Ντάνιελ Ποντένσε, η επιστροφή! Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ακόμη μία σπουδαία μεταγραφή φέρνοντας ξανά τον Πορτογάλο εξτρέμ στον Πειραιά.
«Καλωσήρθες πίσω εκεί που ανήκεις», ήταν το μήνυμα των Πειραιωτών στα social media της ομάδας και έτσι ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το Conference League.
Δείτε τα ερυθρόλευκα «κλικ» του Ντάνιελ Ποντένσε στο νέο Μουσείο του Ολυμπιακού
Ο Ποντένσε μπροστά από το τρόπαιο του Conference League:
Ο Ποντένσε στο σημείο που υπάρχει αφιέρωμα με την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στο δρόμο προς την κατάκτηση του Conference League.
Μπροστά στο μετάλλιο που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό, τη βραδιά της 29ης Μαΐου:
