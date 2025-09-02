«Καλώς ήρθες εκεί που ανήκεις»: Επίσημη η επιστροφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε κι επίσημα στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ που πλέον μετρά αντίστροφα για να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ποντένσε αμέσως μετά την απίθανη υποδοχή που του ετοίμασαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ στην πλατεία Αλεξάνδρας και έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο του, επιστρέφοντας… σπίτι του.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την επιστροφή του Ποντένσε

Welcome back where you belong Daniel, welcome

Welcome back where you belong Daniel, welcome home! ❤️🤍

«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!», αναφέρει οι ανακοίνωση των Πειραιωτών.

Αποθέωση στο Ελ. Βενιζέλος για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος, ήταν ενδεικτικές του ενθουσιασμού των οπαδών του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Πορτογάλου άσου.

Περισσότεροι από 2.000 οπαδοί της ομάδας του Πειραιά πήγαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τον Ποντένσε και η αποθεωτική υποδοχή «τρέλανε» τον 29χρονο ακραίο επιθετικό.

Ο διεθνής άσος είναι έτοιμος να γράψει νέες σελίδες δόξας φορώντας την φανέλα του Ολυμπιακού και ο τεχνικός των πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι το ίδιο ευτυχισμένος με τον Ποντένσε, καθώς γνωρίζει καλά ότι μπορεί να ποντάρει πολλά πάνω στον Πορτογάλο.

Η συνεργασία τους άλλωστε την σεζόν που ο Ολυμπιακός έκανε το θαύμα της κατάκτησης του Conference League, είναι ένα «μήνυμα» για τα όσα περιμένουμε να δούμε από τον Ποντένσε υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή.

«Κάηκε» το αεροδρόμιο

Η… νύχτα έγινε μέρα στο αεροδρόμιο, την στιγμή που ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε την εμφάνιση του, φορώντας στον λαιμό κασκόλ των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ καθυστέρησε λίγο για να ολοκληρώσει κάποια διαδικαστικά με τα πράγματά του, αυξάνοντας στο κατακόρυφο την αγωνία των οπαδών των Ερυθρόλευκων για να τον δουν.

Μόλις βγήκε ο Ποντένσε, έγινε ο απόλυτος χαμός από τους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν σταματούσαν να τραγουδούν για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό.