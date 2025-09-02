Ολυμπιακός: Η Αλ Σαμπάμπ αποχαιρέτησε τον Ποντένσε (pic)

Μόνο η ανακοίνωση μένει από πλευράς Ολυμπιακού για να αρχίσει και επίσημα η τρίτη θητεία του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος άσος ήρθε το βράδυ της Δευτέρας στην Ελλάδα και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας ενώ στη συνέχεια μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός επιστρέφει ως δανεικός για έναν χρόνο από την Αλ Σαμπάμπ η οποία τον αποχαιρέτησε μέσω των social media. Στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Η σχετική ανάρτηση:

Ο Πορτογάλος επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν έχοντας συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν άκρως καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.

Συνολικά στην καριέρα του, με τις φανέλες Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Αλ Σαμπάμπ κα Μορεϊρένσε, ο Ποντένσε έχει 382 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγων, με 60 γκολ και 69 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει και μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.