Τη νύχτα – μέρα έκαναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος» για χάρη του σπουδαίου Ντάνιελ Ποντένσε, με περισσότερους από 2.000 φίλους της πειραϊκής ομάδας να υποδέχονται στο αεροδρόμιο τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας άρχισαν να μαζευόνται από νωρίς στο «Ελ. Βενιζέλος» και περίμεναν καρτερικά την άφιξη του Ίβηρα αστέρα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να φωνάζει συνθήματα και να μετατρέπει το αεροδρόμιο σε ένα μικρό «Γ. Καραϊσκάκης».

Λίγο πριν τις 22:00 ο Πορτογάλος εξτρέμ βγήκε από την πόρτα, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να παραληρούν και να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Ντάνιελ Πόντενσε, δείχνοντας την αγάπη τους και την εκτίμησή τους για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο ίδιος έδειχνε να απολαμβάνει την αποθεωτική υποδοχή, που του επεφύλασσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο εκφράζει να μιλάει στους εκπροσώπους του Τύπου και να εκφράζει τη χαρά του για την επιστροφή του στο μεγάλο λιμάνι.

«Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα ποδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια.

Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος παικταράς επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του. Ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.