Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Ολυμπιακός: «Κλικ» από την αποθεωτική υποδοχή του Ποντένσε (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:21

Ολυμπιακός: «Κλικ» από την αποθεωτική υποδοχή του Ποντένσε (pics+vid)

Περισσότεροι από 2000 οπαδοί του Ολυμπιακού υποδέχθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο.

Σύνταξη
Τη νύχτα – μέρα έκαναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος» για χάρη του σπουδαίου Ντάνιελ Ποντένσε, με περισσότερους από 2.000 φίλους της πειραϊκής ομάδας να υποδέχονται στο αεροδρόμιο τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας άρχισαν να μαζευόνται από νωρίς στο «Ελ. Βενιζέλος» και περίμεναν καρτερικά την άφιξη του Ίβηρα αστέρα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να φωνάζει συνθήματα και να μετατρέπει το αεροδρόμιο σε ένα μικρό «Γ. Καραϊσκάκης».

Λίγο πριν τις 22:00 ο Πορτογάλος εξτρέμ βγήκε από την πόρτα, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να παραληρούν και να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Ντάνιελ Πόντενσε, δείχνοντας την αγάπη τους και την εκτίμησή τους για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο ίδιος έδειχνε να απολαμβάνει την αποθεωτική υποδοχή, που του επεφύλασσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο εκφράζει να μιλάει στους εκπροσώπους του Τύπου και να εκφράζει τη χαρά του για την επιστροφή του στο μεγάλο λιμάνι.

«Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα ποδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια.

Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος παικταράς επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του. Ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.

World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει των ματς της Εθνικής Ελλάδος με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45), πως στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
