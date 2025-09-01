Βγήκε ο Ποντένσε, «κάηκε» το αεροδρόμιο (vid)

Μια απίθανη ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού για χάρη του Ντάνιελ Ποντένσε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Πορτογάλος εξτρέμ καθυστέρησε λίγο για να ολοκληρώσει κάποια διαδικαστικά με τα πράγματά του, αυξάνοντας στο κατακόρυφο την αγωνία των οπαδών των Ερυθρόλευκων για να τον δουν.

Μόλις ο Ποντένσε βγήκε έγινε ο απόλυτος χαμός από τους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν σταματούσαν να τραγουδούν για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό. Όπως ήταν λογικό οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν ισχυρές, ώστε να κρατήσουν όσο πιο μακριά γινόταν το τεράστιο πλήθος που είχε μαζευτεί.

Ο Πορτογάλος σταμάτησε μπροστά από την πόρτα και μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, αναφέροντας πως δεν περίμενε να δει μια υποδοχή τέτοιου βεληνεκούς από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Όσο ο Ποντένσε έκανε τις δηλώσεις του οι οπαδοί των Πειραιωτών δεν σταμάτησαν να τραγουδούν, ενώ ελάχιστα μετά μπήκε στο αυτοκίνητο που είχε στείλει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, με μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που είχαν μαζευτεί να το ακολουθούν ακόμα και κατά την αποχώρησή του.