«Παράνοια» για Ποντένσε: Στην Αθήνα ο Πορτογάλος (vids)

Ξανά στο λιμάνι του, ξανά στο σπίτι του. Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό.

Για μία τρίτη θητεία με τα ερυθρόλευκα. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας πυροδοτούν τη «βόμβα» της χρονιάς. Η σπουδαιότερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα ολοκληρώνεται. Ο Πορτογάλος βιρτουόζος εξτρέμ προσγειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά η μεγάλη επιστροφή.

Εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να αποθεώσουν τον Ίβηρα μεσοεπιθετικό, όπως αξίζει σε έναν σούπερ σταρ.

Με συνθήματα και χειροκροτήματα έχουν μετατρέψει το «Ελ. Βενιζέλος» σε ένα μικρό «Γ. Καραϊσκάκης» για χάρη του Ντάνιελ Ποντένσε, που επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να «εκτοξεύσει» τους Ερυθρόλευκους και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η μεταγραφή πλέον βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Ο Ποντένσε είναι εδώ. Και ακολουθούν όλες οι γνωστές διαδικασίες. Οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Οι υπογραφές. Και έπειτα η ανακοίνωση που θα τελειώσει και τυπικά τη σπουδαία μεταγραφή.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ως δανεικός για έναν χρόνο από την Αλ Σαμπάμπ, αλλά με οψιόν αγοράς. Με τους Πειραιώτες να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του Ποντένσε. Και με την εξής υποσημείωση.

Πως σε αντίθεση με ό,τι είχε γίνει με τη Γουλβς, αυτή τη φορά ο Ποντένσε δεν θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Αλ Σαμπάμπ για ακόμη έναν χρόνο. Αλλά θα παραμείνει σε ισχύ το τρέχον. Το οποίο λήγει το 2027. Έναν χρόνο μετά το τέλος της σεζόν 2025-26. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για το μέλλον του. Το οποίο φαντάζει προδιαγεγραμμένο.

Τα νούμερα του «μάγου» Ποντένσε

Ο Πορτογάλος παικταράς επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν άκρως καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.

Συνολικά στην καριέρα του, με τις φανέλες Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Αλ Σαμπάμπ κα Μορεϊρένσε, ο Ποντένσε έχει 382 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγων, με 60 γκολ και 69 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει και μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Πλέον, επιστρέφει στο λιμάνι της καρδιάς του, για να συνεχίσει να γράφει ιστορία και να χαρίζει στιγμές «μαγείας» στους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και σε όλους τους Έλληνες.