Ποντένσε: «Τρέμουν τα πόδια μου, να μείνω για… 10 χρόνια»!

Ο Ντάνιελ Ποντένσε που έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στο «Ελ. Βενιζέλος» έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ενόψει της ολοκλήρωσης της επιστροφής του στους ερυθρόλευκους.

«Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα ποδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια. Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό», είπε εντυπωσιασμένος ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ που φάνηκε να μην περιμένει αυτή τη… φαντασμαγορική υποδοχή από περισσότερους από δύο χιλιάδες οπαδούς των Πειραιωτών.

Οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων, εκστασιασμένοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, αλλά και γνωστό σύνθημα «Ποντένσε αλάνι, για πάντα στο λιμάνι» έχοντας ανάψει καπνογόνα και δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα που είχε μετατρέψει τον μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας σε… «Καραϊσκάκη»!

Ο Πορτογάλος παικταράς επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.