Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας ζουν για ένα ακόμα καλοκαίρι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, βλέποντας την ομάδα τους να πρωταγωνιστεί και πάλι στο μεταγραφικό πεδίο, με την υλοποίηση σπουδαίων μεταγραφών που κάνουν την διαφορά.

Η ομάδα του λιμανιού ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Μέχντι Ταρέμι, ενός σέντερ φορ με μοναδική εκτελεστική δεινότητα και τεράστια καριέρα, ενώ σήμερα ήταν η σειρά του Ντάνιελ Ποντένσε να τρελάνει τους οπαδούς των πρωταθλητών Ελλάδας.

Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, οι οπαδοί του Ολυμπιακού επιθυμούσαν διακαώς την επιστροφή του Πορτογάλου άσου στην ομάδα τους και η υποδοχή στο αεροδρόμιο ήταν δίχως άλλο αποθεωτική.

Κι έχουν φυσικά πολλούς λόγους να είναι στον… έβδομο ουρανό οι οπαδοί της ομάδας του λιμανιού, βλέποντας τον Ολυμπιακό να ενισχύεται με την απόκτηση σπουδαίων παικτών, ενόψει της πιο απαιτητικής σεζόν των τελευταίων χρόνων.

Ο πρόεδρος της ομάδας του Πειραιά, Βαγγέλης Μαρινάκης είχε μιλήσει για εκπλήξεις στο μεταγραφικό πεδίο, μετά την κλήρωση της League Phase του Champions League και οι κινήσεις που έγιναν δημιούργησαν ντελίριο στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ένα ντελίριο που αποτυπώνεται στις εικόνες από την ενθουσιώδη υποδοχή του Ποντένσε στο Ελ. Βενιζέλος, από 2.000 και πλέον οπαδούς των πειραιωτών.

Η καθοριστική κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήθελε ή καλύτερα «διψούσε» για την επιστροφή του στην ομάδα του Πειραιά και ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε την καθοριστική κίνηση για να γυρίσει στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε.

Ο ηγέτης της ομάδας του λιμανιού φρόντισε να γίνει πραγματικότητα το όνειρο του σπουδαίου ακραίου επιθετικού και των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι ήθελαν να δουν ξανά τον Ποντένσε με την φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας.

Η συμφωνία επετεύχθη και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε στην χώρα μας απόψε, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή στην ομάδα της καρδιάς του, γιατί αυτό είναι ο Ολυμπιακός για τον Ποντένσε.

View this post on Instagram A post shared by in.gr (@in.gr_)

Αποθέωση στο Ελ. Βενιζέλος για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος, ήταν ενδεικτικές του ενθουσιασμού των οπαδών του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Πορτογάλου άσου.

Περισσότεροι από 2.000 οπαδοί της ομάδας του Πειραιά πήγαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τον Ποντένσε και η αποθεωτική υποδοχή «τρέλανε» τον 29χρονο ακραίο επιθετικό.

Ο διεθνής άσος είναι έτοιμος να γράψει νέες σελίδες δόξας φορώντας την φανέλα του Ολυμπιακού και ο τεχνικός των πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι το ίδιο ευτυχισμένος με τον Ποντένσε, καθώς γνωρίζει καλά ότι μπορεί να ποντάρει πολλά πάνω στον Πορτογάλο.

Η συνεργασία τους άλλωστε την σεζόν που ο Ολυμπιακός έκανε το θαύμα της κατάκτησης του Conference League, είναι ένα «μήνυμα» για τα όσα περιμένουμε να δούμε από τον Ποντένσε υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή.

«Κάηκε» το αεροδρόμιο

Η… νύχτα έγινε μέρα στο αεροδρόμιο, την στιγμή που ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε την εμφάνιση του, φορώντας στον λαιμό κασκόλ των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ καθυστέρησε λίγο για να ολοκληρώσει κάποια διαδικαστικά με τα πράγματά του, αυξάνοντας στο κατακόρυφο την αγωνία των οπαδών των Ερυθρόλευκων για να τον δουν.

Μόλις βγήκε ο Ποντένσε, έγινε ο απόλυτος χαμός από τους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν σταματούσαν να τραγουδούν για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό.

View this post on Instagram A post shared by in.gr (@in.gr_)

Μυθική δήλωση του Πορτογάλου – «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια»

Ο κόσμος του Ολυμπιακού σήκωσε στο… πόδι το Ελ. Βενιζέλος φωνάζοντας συνθήματα για τον Πορτογάλο άσο και ο Ντάνιελ Ποντένσε απολάμβανε την αποθεωτική υποδοχή.

Ο 29χρονος εξτρέμ δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του με τα όσα έβλεπε στο αεροδρόμιο και οι πρώτες δηλώσεις που έκανε, είναι ενδεικτικές της χαράς του για την επιστροφή στους πρωταθλητές Ελλάδας.

«Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή.

Τρέμουν τα ποδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια. Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια.

Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό», είπε εκστασιασμένος ο Πορτογάλος, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να φωνάζει «Ποντένσε αλάνι, για πάντα στο λιμάνι».

Γίνεται εύκολα αντιληπτό και από τις δηλώσεις του Πορτογάλου, πως ο διεθνής άσος είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ, καθώς το όνειρο να ξαναφορέσει την φανέλα των πειραιωτών, έγινε πραγματικότητα.