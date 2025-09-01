Στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός ο Ποντένσε (pic)

Την αποθέωση από περισσότερους από 2.000 οπαδούς του Ολυμπιακού, που μετέτρεψαν το «Ελ. Βενιζέλος» σε ένα μικρό Καραϊσκάκη, γνώρισε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην πλατεία Αλεξάνδρας, με τον Κώστα Καραπαπά μάλιστα να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στα social media. Μαζί με τον αντιπρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και τον Ντάνιελ Ποντένσε ήταν και ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, που εντυπωσιάστηκε από την υποδοχή που του επεφύλασσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, θα ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στους Ερυθρόλευκους και τις επόμενες ώρες οι Πειραιώτες θα ανακοινώσουν την απόκτησή του.

Ο Πορτογάλος παικταράς επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.