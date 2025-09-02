«Guess who’s back»: Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την επιστροφή του Ποντένσε (pic)

Ο Ολυμπιακός είναι θέμα χρόνου να επισημοποιήσει τη μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στο λιμάνι. Ο Πορτογάλος εξτρέμ βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Δευτέρας, όπου και τον υποδέχτηκαν πάνω από 2.000 φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας στο αεροδρόμιο και αναμένεται μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί κι επίσημα από τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ποντένσε αμέσως μετά την απίθανη υποδοχή που του ετοίμασαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ στην πλατεία Αλεξάνδρας, με τον Κώστα Καραπαπά μάλιστα να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και οι «ερυθρόλευκοι» το μεσημέρι της Τρίτης προανήγγειλαν την επιστροφή του για δεύτερη φορά στο Λιμάνι για την τρίτη συνολικά θητεία του, με τον Ποντένσε να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές του κόσμου του Ολυμπιακού.

Μέσω μίας εντυπωσιακής ανάρτησης, οι Πειραιώτες ουσιαστικά ανακοίνωσαν την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στην ομάδα, με λεζάντα «Guess who’s back», ντύνοντας τον μάλιστα λιοντάρι!

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Ποντένσε:

Αξίζει να σημειωθεί πως στην «καυτή» υποδοχή στο αεροδρόμιο, ο Ποντένσε βγήκε από το αεροδρόμιο φορώντας το κασκόλ του Ολυμπιακού, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας, ενώ παραχώρησε και τις πρώτες του δηλώσεις, κατά τις οποίες τόνισε πως θέλει να μείνει για πάντα στον σύλλογο.

«Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα πόδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια. Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό», είχε αναφέρει στις πρώτες του δηλώσεις ο Ποντένσε.